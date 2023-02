Donovan Mitchell et Dillon Brooks en viennent aux mains !

À force d’irriter tout le monde, il fallait que ça arrive… Dans le viseur des arbitres depuis le début de saison, mais aussi de ses adversaires, Dillon Brooks est impliqué dans le début de bagarre face aux Cavaliers. Au sol après avoir raté un tir, il balance son bras en arrière et touche Donovan Mitchell sous la ceinture. L’arrière de Cleveland prend la balle, la balance sur Dillon Brooks, puis il le pousse au sol.

S’en suit alors une mêlée monstre, qui se termine parmi les photographes et les spectateurs du premier rang. Bilan de l’accrochage : expulsion directe pour Donovan Mitchell et faute Flagrante II pour Dillon Brooks, expulsé aussi.

« J’ai épargné mon nombre de fautes techniques » a ironisé Dillon Brooks après la rencontre, tandis que Donovan Mitchell accuse son adversaire de provoquer en permanence et d’être vicieux en défense : « Il est simplement comme ça. On a vu ça une tonne de fois avec lui. Depuis des années, lui et moi avons des accrochages. Honnêtement, je lui botte le cul depuis des années, en saison régulière et en playoffs. Et pour une fois qu’il fait du bon travail sur moi, il décide de faire un truc comme ça. Parfois, il faut aussi savoir se protéger. Il n’y a pas de place pour ça dans un match. Ça fait des années que ça couve chez moi et d’autres gars de la ligue. Vous le voyez tous. Ce n’est pas nouveau. C’est dur quand on ne peut pas défendre sur quelqu’un, parce qu’on en est réduit à ça. C’est ce qu’il fait face à pas mal de gars. Je pense à Damian (Lillard) ou Steph (Curry). »

« La NBA nous déteste »

Pour l’arrière de Cleveland, il serait temps que la NBA sévisse. « Il devrait y avoir quelque chose. Ce n’est pas seulement une histoire avec Donovan. Cela est arrivé à d’autres joueurs dans toute la ligue, et franchement, c’est n’importe quoi. C’est de la pure connerie. D’un côté, vous avez Ja, vous avez Bane, vous avez Jaren Jackson. Ces gars-là, ils font du « trashtalking » et c’est bien, ça fait partie du basket. On a tous grandi en jouant comme ça. Mais quand vous commencez à donner des petits coups, ce n’est pas la même chose. C’est là que réside ma frustration. Il ne s’agit pas juste de se vanner. C’est cool, mais quand on commence à faire des petites choses comme ça, qu’est-ce qu’on fait vraiment ? »

Pour Ja Morant, dont les Cavaliers s’inclinent pour la 7e fois en huit matches, il y a une cabale contre son équipe.

« On n’a eu des histoires avec personne. On ne s’est embrouillé avec personne » assure Ja Morant, qui a la mémoire courte car l’attitude des Grizzlies et de leurs proches agace. « À chaque fois qu’il y a quelque chose de négatif, on se fait punir. Ce n’est pas pareil que les autres. La NBA nous déteste. »