Un ami de Ja Morant expulsé après être rentré sur le terrain

Alors que les Pacers tiraient un lancer-franc, Ja Morant et Andrew Nembhard ont commencé à s’échanger des mots doux. Chris Duarte s’est interposé pour défendre son coéquipier, et un regroupement s’est alors formé autour d’eux. Lors de cette altercation, James Johnson a commencé à hurler sur Davonte Pack, un ami proche de Ja Morant qui était assis au bord du terrain.

Ce dernier a fait quelques pas sur le terrain avant d’être logiquement exclu, escorté par la sécurité. Davonte Pack est un habitué des matchs à domicile des Grizzlies, et il était assis à côté du père de Ja Morant, encore impliqué.

« J’ai entendu mon père demander à Nembhard s’il lui avait dit de la fermer, alors j’ai essayé de savoir à qui il parlait » a expliqué Ja Morant après la rencontre. « Évidemment, j’ai vu que c’était lui, alors je me suis approché pour voir ce qui lui arrivait. J’ai vérifié sa température, il n’avait pas de fièvre, puis Chris Duarte s’est approché et a essayé de me pousser. J’ai fini par l’interrompre et je lui ai dit d’arrêter de me pousser. Il a dit qu’il était cool mais quand ses coéquipiers sont arrivés, il a commencé à parler ».

Ce n’est pas la première fois que les Grizzlies sont impliqués dans ce genre de petite dispute. Il s’agit déjà de la deuxième fois ce mois-ci qu’une altercation verbale impliquant les Grizzlies a lieu.

Le 20 janvier, lors de la rencontre opposant les Lakers aux Grizzlies, Shannon Sharpe, analyste de Fox Sports, se situait au cœur des débats à la Crypto.com Arena suite à sa séance de « trashtalking » avec Dillon Brooks, Ja Morant, Steven Adams et bien sûr Tee Morant, père de Ja. Shannon Sharpe avait présenté par la suite ses excuses.

Memphis a finalement remporté le match 112-100 avec un triple-double signé Ja Morant, auteur de 27 points, 15 passes et 10 rebonds. Une performance globale qu’il a sans trop de surprises dédiée à son ami expulsé.

« Ils ont viré mon frère. On a gagné, donc on les a virés du Forum aussi » a conclu Ja Morant.