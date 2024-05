Ça chauffe au bord du terrain entre Shannon Sharpe, les Grizzlies et le père de Ja Morant

Footballeur américain à la retraite reconverti à la télévision, Shannon Sharpe se dispute quasi quotidiennement avec Skip Bayless sur les antennes de FOX Sports, notamment au sujet de LeBron James, dont il est le premier fan.

Et lorsqu’il est au premier rang d’un match des Lakers, le Hall of Famer est toujours aussi fan du « King ». De quoi produire un drôle de moment, à la mi-temps de la rencontre face aux Grizzlies…

Car les esprits se sont échauffés, d’abord entre Shannon Sharpe et Dillon Brooks, avant que Steven Adams et Ja Morant ne s’en mêlent. C’est finalement le père de Ja Morant qui s’est immiscé dans l’affaire, avant que Shannon Sharpe ne soit escorté dans les couloirs de la Crypto.com Arena quelque temps… puis qu’il revienne à sa place.

« Ils ne voulaient pas de cette fumée » a-t-il répondu à ESPN sur l’épisode. « Ils bavardent, ils jactent mais je ne jacte pas. Ça a commencé avec Dillon Brooks. Je lui ai dit qu’il était trop petit pour défendre LeBron. Il m’a dit, d’aller me « faire f***** ». J’ai répondu : « Va te faire f***** ». Il a commencé à s’en prendre à moi et je lui ai dit : ‘Tu ne veux pas de ce genre de problèmes’. Et puis Ja est sorti de nulle part en parlant aussi. Il ne voulait vraiment pas de ce genre de problèmes. Puis le père est arrivé et il ne voulait manifestement pas de ce genre de problèmes. »

À Hollywood, c’était visiblement surtout du spectacle puisque Tee Morant, le père du meneur de Memphis, n’y voyait qu’une séance de « trashtalking » classique du Sud des Etats-Unis. « Shannon n’a rien fait » a-t-il expliqué. « Hé, il se comportait comme on le fait en Caroline du Sud. On a de grandes gueules. »

Shannon Sharpe a grandi dans l’Etat d’à côté, en Géorgie, mais on comprend l’idée. Shannon Sharpe pouvait en tout cas célébrer la victoire des Lakers, surtout que l’ultime action de Desmond Bane s’est déroulée juste devant lui…

Après le match, Taylor Jenkins et Ja Morant ont refusé d’évoquer l’incident, alors que Dillon Brooks ne comprenait pas pourquoi Shannon Sharpe avait été autorisé à revenir à sa place. « Mais bon, c’est Los Angeles » conclut-il.