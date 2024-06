Derrière un bel effort collectif, Utah a raison des Raptors

Actuellement lancés dans un « road trip » de sept matchs, le plus long de leur histoire depuis 2007, les Raptors ont enchaîné un troisième revers en quatre matchs à Salt Lake City (131-128).

Malgré le triple-double de Fred VanVleet (34 points, 12 rebonds – record en carrière – et 10 passes) qui a longtemps maintenu l’espoir avec ses 3-points, le Jazz a bien engrangé un cinquième succès sur ses sept derniers matchs.

Il faut dire que la peinture du Jazz a été bien protégée, et performante, entre le probable futur All-Star, Lauri Markkanen (28 points et 13 rebonds) et le rookie invité au Rising Star Challenge, Walker Kessler, qui a frôlé le triple-double avec les contres (17 points, 14 rebonds et 7 contres).

Pour ne rien gâcher, Jordan Clarkson a scoré 7 de ses 23 points dans la dernière minute et demie du match, pour venir épauler (si besoin était vraiment) un Mike Conley (19 points et 8 passes) déjà en contrôle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Jazz plus clutch grâce à Mike Conley. On n’en parle pas beaucoup, si ce n’est dans quelques rumeurs de transfert, mais Mike Conley continue de dispenser son savoir-faire en toute discrétion chez le Jazz. Auteur de 19 points et 8 passes cette nuit, le meneur vétéran a surtout permis à son équipe de voguer dans la bonne direction dans le « money time », provoquant en l’occurrence la sixième faute de Pascal Siakam tout en marquant le panier à 2 minutes de la fin du match, pour donner +7 à son équipe (120-113). Plus tard, c’est encore Conley qui a rentré deux lancers à 12 secondes du terme pour sceller la victoire du Jazz, qui repasse au-dessus des 50% de victoires. « Mike a été une force stabilisatrice pour nous dans les fins de match. On a développé une très bonne communication et il est mon relais sur le terrain pour organiser l’équipe. Ses décisions sont toujours aussi bonnes en fin de match », conclut Will Hardy.

– On ne passe pas Walker Kessler ! Le rookie du Jazz a célébré à sa manière son invitation au prochain Rising Stars Challenge : il a mis les barbelés sur le cercle ! Dès le premier quart, il a égalé un record de franchise avec 6 contres sur un quart temps, comme Mark Eaton (le 18 février 1989). Avec 17 points, 14 rebonds et 7 contres, Walker Kessler s’est fendu d’une évaluation monstre à 35. D’autant plus avec l’apport de Markkanen (34 d’évaluation) à ses côtés dans la peinture ! « Il finit avec sept contres mais je ne sais pas combien de tirs il a modifié. Les gars ont arrêté de venir se frotter à lui par la suite », a souri Lauri Markkanen.

– Un triple-double pour rien pour Fred VanVleet. Pour la deuxième fois de sa carrière, et pour la deuxième fois face au Jazz, Fred VanVleet a réussi un triple-double, avec 34 points, 12 rebonds (record en carrière) et 10 passes. Malheureusement, ses efforts ont été vains alors que le Jazz a fini le match à 53% de réussite aux tirs. FVV s’est toutefois fait pincer pour une violation des 8 secondes sur la remontée de balle, une rareté…

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Reçu 10/10 aux lancers, et en double-double pour bien lancer le mois de février (qui devrait le voir All Star à domicile), il a été très bon pour le Jazz. À 28 points et 13 rebonds, le tout à un bon pourcentage (7/13), le « Finnisher » reste sur sa lancée du mois de janvier (28 points, 9 rebonds de moyenne).

✅ Walker Kessler. Le remplaçant de Rudy Gobert dans la peinture du Jazz fait mieux que prendre la suite du Français. Le rookie issu d’Auburn sortait d’un match intéressant à 14 points, 11 rebonds et 5 contres pour battre Dallas… Il a fait encore mieux hier soir pour battre Toronto avec 17 points, 14 rebonds et 7 contres. Une muraille infranchissable !

✅ Fred VanVleet. Le meneur des Raptors aime visiblement jouer le Jazz ces deux dernières saisons, avec ses deux seuls triple-double en carrière face à Utah. Déjà à 16 points, 7 rebonds, 5 passes à la mi-temps, FVV a su finir le travail statistique, sans pouvoir aider son équipe à passer le cap en dernier quart.

✅⛔ Scottie Barnes. Le meilleur rookie de l’année passée a du mal à enchaîner cette saison avec les Raptors. Hier soir en fut une nouvelle illustration avec un double-double (18 points, 14 rebonds) prometteur, mais un pourcentage aux tirs (7/23) plutôt faible.

⛔ Pascal Siakam. L’ailier All Star des Raptors a certes fait ses chiffres avec un double-double à 21 points et 10 rebonds, mais dans le détail, avec notamment un 9/22 aux tirs, 6 fautes et 3 balles perdues, Pascal Siakam n’a pas pesé sur ce match comme il aurait dû le faire. Son -8 au +/- en est la preuve…

LA SUITE

Toronto (23-30) : suite de leur plus long « road trip » depuis 2007 avec un déplacement à Houston vendredi.

Utah (27-26) : réception d’Atlanta vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.