Gary Trent Jr. conscient de sa cote en NBA

Quarante-et-une, 43 puis 36 minutes. En ce moment, le temps de jeu de Gary Trent Jr. explose. Conséquence logique, sa moyenne de points augmente aussi : 21 points (43% aux tirs dont 37% de loin) en 37 minutes sur le mois de janvier.

Très utilisé par Nick Nurse, le shooteur ne va pas s’en plaindre. « À un moment donné, je suppliais qu’on me donne l’occasion d’entrer sur le terrain ou alors je restais en costume. Donc, pour moi, jouer 40 minutes, c’est une sensation extraordinaire. Je peux jouer 40 minutes puis 20 minutes un autre soir. Peu importe ce qui se passera. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer », livre l’arrière qui ne jouait que 7 minutes en moyenne lors de sa saison rookie à Portland.

Qui dit jouer plus et produire plus, dit attirer l’attention des autres équipes de la ligue. Son nom a d’ailleurs circulé dans plusieurs rumeurs de transfert récemment, alors qu’on prête aux Raptors des intentions d’animer le marcher si les résultats n’évoluent pas davantage dans le bon sens.

« Je fais l’objet de rumeurs d’échange depuis que je suis dans la ligue. Avec mon contrat et ma situation, c’est presque quelque chose de complémentaire entre le fait de sortir de la masse salariale ou pour aider une équipe ou un effectif. Mais je ne peux pas vraiment me concentrer là-dessus. Les choses sont ce qu’elles sont. Tu continues à travailler. Quelqu’un va vouloir de toi. Tout le monde t’observe, pour voir comment tu travailles », constate Trent.

En ce moment, ce dernier bosse très bien avec sa meilleure moyenne en carrière (18,5 points). De quoi faire saliver un paquet d’équipes à la recherche d’un solide shooteur qui touche 17,5 millions de dollars cette année, avant une « player option » à 18,8 millions la saison prochaine.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.