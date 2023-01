L’énergie de Robert Williams III booste les Celtics

Lorsque Jayson Tatum fait sa passe lobée dans sa direction, Robert Williams III l’a écrasé en puissance. Un dunk autoritaire à deux mains, dans le premier quart-temps du match sur le parquet des Hornets, suivi d’un second « alley-oop », encore plus autoritaire, terminé ligne de fond sur une passe de Marcus Smart cette fois.

Ces deux actions sont le symbole de l’énergie déployée par le pivot. On l’a aussi vu plonger sur le parquet pour récupérer le ballon avant de le transmettre vers son compère de raquette, Al Horford. « Ça a démarré pour nous avec Rob et son énergie », assure d’ailleurs le vétéran dont l’équipe a signé une première période en mode diesel.

« Il a capté des rebonds offensifs, fait des efforts. C’est ce qui nous a mis en marche », développe l’intérieur qui a retrouvé un poste d’ailier-fort à ses côtés.

Son compère, redevenu titulaire depuis trois matchs et dont le temps de jeu remonte aux alentours des 30 minutes, a signé l’un de ses matchs avec le plus d’impact favorable au score pour les Celtics.

Robert Williams III a terminé la rencontre avec 6 points (3/6 aux tirs), 12 rebonds, dont 6 offensifs, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre. Le tout en 27 minutes et un joli +18 au score lorsqu’il était en jeu. Deux jours plus tôt, il avait signé un match à 8 points et 5 rebonds en 30 minutes, toujours en tant que titulaire.

Pas de doute, les Celtics affichent un tout autre visage lorsqu’il est présent sur le terrain et aux côtés d’Al Horford. « Le fait qu’il soit capable d’aller au rebond offensif, je pense que c’est ce qui a fait basculer le match pour nous. Non seulement il nous a offert des tirs supplémentaires, des tirs à 3-points supplémentaires, des possessions supplémentaires… Mais je crois qu’il nous a donné de l’énergie. C’est ce qui a démarré notre ‘run’ », énumère Malcolm Brogdon, au sujet de ce match à Charlotte.

Avec cette raquette reconfigurée, les Celtics restent sur six victoires de suite.