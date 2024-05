La passe de six pour Jayson Tatum et les Celtics à Charlotte

Privés pour quelques jours de Jaylen Brown, blessé, les Celtics se rendaient en Caroline du Nord avec la ferme intention de l’emporter pour la sixième fois consécutive et d’infliger aux Hornets leur quatrième revers d’affilée.

Mission accomplie, car les coéquipiers de Jayson Tatum (33 points, 9 rebonds, 6 passes) et Malcolm Brogdon (30 points) ont fait ce qu’il fallait pour prendre le dessus sur LaMelo Ball (31 points, 7 rebonds, 9 passes) et consorts (122-106). Signant, notamment, une très grosse seconde période (60-40), histoire de prouver qu’ils jouaient à leur main et selon leur rythme.

Charlotte aura néanmoins l’occasion de se venger de Boston dès lundi, et toujours sur ses terres, lors du traditionnel Martin Luther King Day.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Malcolm Brogdon, nouveau bras droit de Jayson Tatum. Sans Jaylen Brown puis sans Derrick White, on attendait que Brogdon assume son statut de sixième homme et en fasse même plus que d’habitude. Bonne nouvelle : c’est ce qu’il a justement réalisé cette nuit, établissant son record de points sous le maillot celte. Tatum assez maladroit, en dehors du troisième quart-temps, l’ancien joueur des Bucks et des Pacers a donc pris le relais et il s’est baladé dans la « défense » des Hornets, près du cercle mais aussi derrière l’arc. Repoussant, en prime, définitivement Charlotte dans la première moitié du dernier acte.

— Boston a eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en route. Trop relâchés en première période, mais sans doute rappelés à l’ordre par leur coach à la pause, les Celtics sont revenus des vestiaires avec un tout autre visage. Dans le sillage d’un immense Jayson Tatum (17 points), intenable en un-contre-un, ils ont ainsi infligé un 31-19 aux Hornets en douze minutes. Mais c’est surtout grâce à une défense retrouvée, qui a fait baisser l’adresse adverse et qui a provoqué des balles perdues, que les C’s ont fait la différence dans ce troisième quart-temps, avant de gérer tranquillement leur dizaine de points d’avance dans le dernier.

TOPS/FLOPS

✅ Al Horford. Derrière Jayson Tatum et surtout Malcolm Brogdon, « Big Al » a lui aussi livré un gros match pour les Celtics, sans rien forcer : 16 points, 8 rebonds et 6 passes, à 4/7 à 3-pts. Présent dans tous les secteurs de jeu, il aura fait de son mieux pour stabiliser la défense celte avec Robert Williams III, tout en prenant ce que les défenseurs des Hornets lui laissaient en attaque.

✅ LaMelo Ball. Il a certes arrosé quelque peu au fil des minutes (11/27 aux tirs, dont 1/8 à 3-pts) et commis quelques pertes de balle regrettables, en particulier en deuxième mi-temps, le meneur All-Star est sans conteste celui qui a le plus profité du laxisme des Celtics en défense. Agressif vers le cercle et inspiré à la création, « Melo » a ainsi fait mal à ses défenseurs, se démenant pour offrir une chance à son équipe dans cette rencontre, initialement annoncée comme déséquilibrée. Bien sûr, Charlotte a fini par s’incliner, mais Charlotte a aussi existé grâce à tout le talent et tous les efforts de son joueur phare.

⛔ Le manque d’adaptation de Charlotte. En première période, on sentait certes que la domination des Hornets ne tenait qu’à un fil, car dès que les Celtics ont appuyé sur l’accélérateur, ils ont remis les pendules à l’heure. Pour autant, on n’imaginait pas que le réveil des C’s allait faire aussi mal après la pause. En effet, dès que Jayson Tatum a recommencé à mettre ses tirs et que les hommes de Joe Mazzulla ont retrouvé leur défense, il n’en a plus rien été de ceux de Steve Clifford, incapables de réagir. Tant pour gêner Tatum, jamais doublé défensivement, que pour proposer autre chose que de l’arrosage en règle offensivement.

⛔ Derrick White. Quatre minutes. Voilà le temps qu’aura passé le combo guard des Celtics sur le parquet. Il aura d’ailleurs brillé, inscrivant 8 points rapides (à 3/3 aux tirs, dont 2/2 à 3-pts). Sauf que White s’est ensuite blessé à la nuque, sur un contact avec Marcus Smart, et il a dû quitter ses coéquipiers prématurément… Laissant Malcolm Brogdon et Payton Pritchard récupérer ses minutes et en faire bon usage.

LA SUITE

Charlotte (11-33) : nouveau match contre Boston, lundi soir (19h00).

Boston (32-12) : nouveau match à Charlotte, lundi soir (19h00).

