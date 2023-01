Il reste cinq jours aux Spurs pour battre le record absolu de spectateurs

Le compte à rebours est lancé pour les Spurs dans leur quête du record de spectateurs sur un match. Depuis le 27 mars 1998, et une rencontre face aux Bulls de Michael Jordan, le record appartient aux Hawks avec 62 046 spectateurs. Mais la franchise de San Antonio s’est fixé un objectif cette saison pour célébrer son 50e anniversaire : attirer 65 000 spectateurs à l’Alamodome, leur ancienne salle, le 13 janvier prochain pour la venue des Warriors.

À cinq jours de la rencontre, la direction a fait le point sur la billetterie, et les Spurs ont déjà vendu 57 218 tickets sur les 65 000 possibles. Il manque donc encore 5 000 fans pour que le record des Hawks soit battu.

Pour l’instant, si on restait là, les Spurs seraient assurés de s’emparer de la 3e plus grosse affluence de l’histoire derrière la rencontre Hawks – Bulls et les 61 983 spectateurs d’un Pistons – Celtics de 1988.

Dans son communiqué, la franchise texane rappelle d’ailleurs que les prix des places débutent à 10 dollars.