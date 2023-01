La course au MVP | La saison de tous les records au scoring ?

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, il nous était évidemment impossible de ne pas évoquer les différents cartons statistiques survenus depuis le début de la saison et, plus particulièrement, depuis quelques jours.

Entre les 60 points (avec 21 rebonds et 10 passes) de Luka Doncic (aussi auteur de pointes à 51 et 50 unités récemment), les 47 points (avec 10 rebonds et 9 passes) de LeBron James, les 43 points (avec 20 rebonds et 5 passes) de Giannis Antetokounmpo, les 42 points (avec 10 rebonds et 5 passes) de DeMar DeRozan, ou désormais les 71 points (avec 8 rebonds et 11 passes) de Donovan Mitchell, ainsi que les 54 points de Klay Thompson, une pluie de performances XXL s’est ainsi abattue sur la NBA, en l’espace d’une semaine.

Des cartons à la pelle

N’oublions pas, non plus, la prestation à 58 points de Devin Booker, celle à 55 points (et 17 rebonds) d’Anthony Davis, celle à 53 points (et 12 rebonds) de Joel Embiid, celle à 52 points (avec 9 rebonds et 7 passes) de Pascal Siakam, celles en 43/14/8/5, 41/15/15 et 40/27/10 de Nikola Jokic, ou encore celles à 44 puis 41 points de Jayson Tatum, également toutes survenues en décembre !

Avec ces différents coups de chauds, on en aurait presque oublié les 49 points (et 8 passes) de Ja Morant et les 82 points du duo Donovan Mitchell – Caris LeVert en octobre, ainsi que les 47 points (avec 8 rebonds et 8 passes) de Stephen Curry, les 59 points (avec 11 rebonds, 8 passes et 7 contres) de Joel Embiid, ou les 45 points de Kevin Durant en novembre…

Autant dire que les attaquants NBA ont la main très, très chaude depuis le début de cette saison 2022/23 et que cela ne s’est pas calmé depuis début novembre.

Preuve en est : ce mois de décembre 2022 tout bonnement historique, au cours duquel un total de 45 matchs à 40+ points ont été dénombrés. Il s’agit ni plus ni moins que d’un nouveau record sur n’importe quel mois, devant le total de 37 matchs à 40+ points de décembre 1961.

Les attaques à la fête

Notons aussi que 12 joueurs ont réalisé au moins deux matchs à 40+ points en décembre 2022 et il s’agit, là encore, d’un nouveau record sur un mois, devant février 1962 (avec « seulement » 7 joueurs auteurs de plusieurs matchs à 40+ points).

Plus globalement, on recense actuellement 87 matchs à 40+ points en 2022/23 (répartis en 33 joueurs), alors que nous ne sommes toujours pas arrivés à la mi-saison. Le record de 142 matchs à 40+ points, établi en 1961/62 (et réparti entre 13 joueurs), est donc largement atteignable, car la moitié du chemin est déjà faite…

En revanche, pour ce qui est du record de 57 matchs à 50+ points sur une saison, qui date de l’exercice… 1961/62, il faudra sans doute encore patienter, car il n’y en a pour le moment que 13 en 2022/23. Par contre, le record de « l’ère moderne » (soit depuis la fusion ABA/NBA de 1976) est susceptible d’être battu, car il s’élève depuis la campagne 2019/20 à 23 matchs à 50+ points.

Par ailleurs, quand on se penche sur les moyennes individuelles au scoring, on constate que 54 joueurs affichent 20+ points par match, que 20 joueurs affichent 25+ points par match et que 6 joueurs affichent 30+ points par match. Il s’agit à chaque fois d’un record, devant les 43 joueurs à 20+ points de moyenne de 2020/21 et les 17 joueurs à 25+ points de moyenne de 2020/21 (encore), mais à égalité avec les 6 joueurs à 30+ points de moyenne de 1961/62.

De plus, deux joueurs (Luka Doncic et Joel Embiid) tournent actuellement à 33+ points par match et, s’ils continuent sur leur lancée, ce ne serait que la cinquième fois, après 1960/61, 1961/62, 1962/63 et 2005/06, que deux joueurs afficheraient une telle moyenne de points lors de la même saison…

Des défenses absentes… ou des attaques toujours plus efficaces ?

Pour finir de confirmer que l’on assiste à un exercice historique au scoring, on remarque également qu’il n’y avait jamais eu un « offensive rating » moyen autant élevé qu’en 2022/23 : 113.5 points marqués sur 100 possessions, devant les 112.3 de la campagne 2020/21 et les 112.0 de la campagne 2021/22.

L’adresse globale des équipes (ou « effective field goal percentage », qui prend en considération le fait qu’un tir à 3-pts rapporte 1.5 fois plus de points qu’un tir à 2-pts) n’a, elle aussi, jamais été autant importante que cette saison : 54.1% d’eFG%, devant les 53.8% de 2020/21 et les 53.2% de 2021/22.

Bien sûr, l’évolution de la ligue, où les attaques prennent plus facilement le pas sur les défenses, irrite assurément les amoureux de la NBA physique, rugueuse et défensive d’il y a quelques décennies.

Mais ne sommes-nous pas non plus face à une évolution finalement logique, avec des joueurs qui sont toujours mieux armés techniquement, tactiquement et physiquement, par rapport à 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou même 70 ans en arrière, grâce à tout ce dont ils bénéficient désormais pour faire progresser et travailler leur jeu ?

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 24 victoires, 13 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 34 disputés sur 37 possibles.

Stats : 25.6 pts, 10.8 reb, 9.5 pds, 1.4 int, 0.6 ctr et 3.4 pdb en 34 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 35% à 3-pts et 81% aux lancers.

2 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 26 victoires, 11 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 35 disputés sur 37 possibles.

Stats : 30.9 pts, 8.1 reb, 4.1 pds, 1.2 int, 0.9 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 22 victoires, 16 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 35 disputés sur 38 possibles.

Stats : 34.3 pts, 8.8 reb, 8.9 pds, 1.7 int, 0.6 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 36% à 3-pts et 74% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 25 victoires, 12 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 36 disputés sur 37 possibles.

Stats : 29.6 pts, 6.8 reb, 5.5 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 36% à 3-pts et 93% aux lancers.

5 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 23 victoires, 13 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 30 disputés sur 36 possibles.

Stats : 32.1 pts, 11.8 reb, 5.2 pds, 0.9 int, 0.9 ctr et 3.8 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 25% à 3-pts et 65% aux lancers.

Mentions : Joel Embiid (Sixers), Ja Morant (Grizzlies), Zion Williamson (Pelicans), Donovan Mitchell (Cavaliers), Tyrese Haliburton (Pacers)…