Le MVP de la nuit | Jayson Tatum envoie un message

Dans la saison d’un candidat au titre de MVP, il y a des matches références, et ce Celtics – Lakers le sera pour Jayson Tatum, le meilleur joueur de ce début de saison. Leader de la meilleure équipe de la NBA, l’ailier All-Star a marqué les esprits par son dernier quart-temps face aux Lakers, et ce shoot assassin pour arracher la prolongation.

Un tir inscrit sur la tête de LeBron James, et forcément, ça imprime dans la rétine. D’autant que Tatum avait lui-même pris le rebond après les lancers ratés de Davis, et qu’il a joué l’isolation sur l’attaque. James le colle, mais il parvient à créer la distance avec ce fadeaway que Kobe, ou même LeBron, n’aurait pas renié.

« Il venait de rater deux lancers-francs, et on ne voulait pas qu’il y ait de surcharge. J’ai juste essayé de remonter la balle, de trouver un angle, de chercher mon spot et de m’élever pour shooter » raconte-t-il à propos de ce tir. « Même si LeBron reçoit les compliments qu’il mérite, ce n’est pas sans doute pas assez… Je suis honoré d’avoir la chance de me mesurer à l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

« Cette victoire montre le vrai caractère de l’équipe »

Mais au-delà de ce tir décisif, Jayson Tatum a confirmé qu’il avait franchi un cap. Après deux contre-performances face aux Warriors et aux Clippers, il a signé une première mi-temps de haute volée, avec de l’adresse de loin, de la présence en défense, et un leadership évident. Pourtant, lui et les Celtics semblaient à bout de souffle.

« Cela fait 13 jours qu’on est en déplacement, c’était un soir de back-to-back » rappelle-t-il, alors que les Celtics terminent ce « road-trip » avec 4 victoires pour 2 défaites. « On était menés à trois minutes de la fin. Mais on avait besoin de cette victoire, on a trouvé un moyen de revenir dans le match, et ça fait du bien. Cette victoire montre le vrai caractère de l’équipe. Cela n’avait rien à voir avec ce qu’on venait de montrer depuis deux matches. »

Auteur de 44 points, 9 rebonds et 6 passes, Jayson Tatum refuse de penser au « Michael Jordan Trophy » qui récompensera à partir de cette année, le MVP.

« Quand j’entre sur le terrain, je pense être le meilleur… Je sais que mon travail porte ses fruits, mais je prends les matches un par un. Il faut continuer de gagner, de construire, et le reste viendra naturellement. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 73 36 47.2 37.9 83.4 0.9 7.3 8.2 4.9 2.0 1.0 2.6 0.6 27.0 Total 512 34 46.1 37.6 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.