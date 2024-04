Le MVP de la nuit | Nikola Jokic a dignement fêté son trophée Michael Jordan

On pensait que le premier trophée Michael Jordan serait remis au MVP 2023, mais cette nuit, dans le vestiaire des Nuggets, Mike Malone a remis à Nikola Jokic le tout premier exemplaire de cette nouvelle récompense, qui récompense sa dernière campagne. Un trophée de plus pour Nikola Jokic, pour récompenser son meilleur match de la saison avec 43 points, 14 rebonds, 8 passes et 5 interceptions. Le tout à 17 sur 20 aux tirs !!!

Dans une rencontre où les Wizards étaient privés de Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Rui Hachimura, et alors que personne n’avait envie de défendre, les Nuggets inscrivent 98 points dans la raquette ! Depuis que 1996, date à laquelle la NBA a commencé à compter les points inscrits dans la peinture, c’est le deuxième plus gros total de l’histoire. Le record appartient à Toronto avec un match terminé avec 100 points inscrits dans la raquette.

« Je me suis juste ouvert au cercle et les gars m’ont trouvé » a expliqué le double MVP en titre après son record de la saison. Une manière aussi de fêter le retour de Monte Morris et Will Barton, échangés cet été aux Wizards. Les deux signent leurs meilleurs matches de la saison, mais il n’y avait rien à faire face à Jokic, toujours aussi facile dès qu’il reçoit la balle. Main gauche ou main droite, il s’est baladé face aux intérieurs des Wizards.

On retiendra surtout le début de la deuxième mi-temps puisque Nikola Jokic est impliqué sur les 19 premiers points de son équipe avec 15 points, et deux passes décisives. Washington lui avait d’abord collé Taj Gibson sur le dos, mais l’ancien intérieur des Bulls a rapidement pris des fautes. Ensuite, ils ont envoyé Daniel Gafford, mais ça n’a rien changé. Pour finir, ils ont tenté le « small ball », et la punition sera la même.

« On l’a bousculé, on s’est mis devant lui tôt dans le match » commente Taj Gibson. « Mais il a simplement trouvé ses spots. Il fait 2m13 et il est tellement talentueux. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 77 35 58.1 35.8 81.8 2.8 9.6 12.4 9.0 2.4 1.3 3.0 0.9 26.6 Total 673 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.