Le MVP de la nuit | Pascal Siakam, un nouveau prince à New York

Avec six défaites de suite et une chute au classement à l’Est, les Raptors étaient plongés dans la morosité. Ils se présentaient au Madison Square Garden dans l’espoir d’en sortir. Et c’est leur leader, Pascal Siakam, qui s’est chargé de leur redonner le sourire.

« Pascal, évidemment, a été incroyable. Il est resté super agressif et il a joué sur le bon tempo », commence par décrire en quelques mots Nick Nurse. Auteur d’un premier « jumper » en « stepback », depuis la ligne des lancers-francs, face à Mitchell Robinson qu’il a souvent pris de vitesse, l’ailier-fort a montré toute une palette de finitions.

Sans beaucoup d’adresse extérieure (2/6), le Camerounais a été inarrêtable à proximité du cercle. Appuis décalés en transition pour se frayer un chemin jusqu’au cercle en transition, rebonds offensifs avant de remettre dans le cercle, fautes provoquées… Pascal Siakam a fait un chantier gigantesque dans la peinture adverse.

« Tout le monde m’a encouragé à poursuivre mon effort », rapporte le héros de la soirée, en ajoutant : « J’ai essayé de contrôler le jeu. Il n’est pas seulement question de marquer, mais de défendre, d’essayer de prendre les rebonds, d’impliquer mes coéquipiers… J’ai l’impression de me développer dans cet aspect de mon jeu. »

« Mon équipe avait besoin de chaque panier »

En témoignent ainsi ses 9 rebonds captés et ses 7 passes décisives, confirmant au passage sa saison la plus complète en carrière en cours. « Il mérite 8 passes décisives de plus. Il termine avec 7, ce qui est déjà très bien. Avant le match, il tournait déjà à 7 passes en moyenne mais il devrait tourner à près de 10 par match, pour être honnête », juge Nick Nurse, en référence aux nombreuses fixations-passes de son intérieur, pour des shooteurs à 3-points.

Reste que de cette soirée new-yorkaise, sa statistique la plus impressionnante est bien évidemment son total de points : 52 unités, son record en carrière, avec une propreté absolue (17/25 aux tirs dont 2/6 de loin et 16/18 aux lancers-francs). C’est la première fois depuis janvier 2019 et le passage d’un certain James Harden (61 points) qu’un joueur adverse plante 50 points ou plus au Madison.

« C’est cool. Je ne suis pas un super historien du basket. J’ai commencé le basket sur le tard, mais je sais à quel point cette salle est spéciale. Le plus important est que mon équipe avait besoin de chaque panier pour qu’on gagne, ce qui est la chose la plus importante pour moi », apprécie le MVP du soir, qui espère que son équipe va pouvoir bâtir sur cette performance.

Son exploit personnel lui permet en tout cas de faire grimper sa moyenne de points sur la saison à 26 unités par match, ce qui est sa meilleure moyenne en carrière, et de loin.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.