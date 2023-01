Le meilleur match de la seconde vie de Klay Thompson

La performance, historique, de Donovan Mitchell éclipse toutes les autres. Mais Klay Thompson a été l’un des grands bonhommes de cette nouvelle folle soirée NBA. Face aux Hawks, l’arrière des Warriors a signé son meilleur match quasiment un an jour pour jour, le 9 janvier 2022, après son retour de graves blessures qui l’avaient conduit à plus de deux saisons blanches.

« Il a converti tir après tir, action après action. Il a été incroyable », peut qualifier son coach Steve Kerr. Son joueur a commencé très fort en plantant quatre paniers primés dès le premier quart-temps. Dans le second, il a décidé de se rapprocher du cercle avant d’envoyer à 2 comme à 3-points dans le troisième acte.

Mais comme la rencontre s’est prolongée avec, non pas une, mais deux prolongations, le « Splash brother » a continué de shooter et de faire grimper son total. « C’est plus que positif, c’est incroyable. Ces moments où vous avez le ballon, où le match est en jeu et où vos coéquipiers vous font confiance, c’est vraiment ce pour quoi vous vivez en tant que compétiteur, que joueur de basket. C’était difficile de les voir à certains moments pendant la rééducation », confie l’arrière qui a été décisif pour arracher la première prolongation, puis la seconde.

En conférence de presse, après avoir eu un mot pour le joueur de football américain Damar Hamlin, il raconte d’ailleurs avoir eu l’occasion d’échanger avec Dominique Wilkins avant le match. « Je lui ai dit à quel point il avait été une inspiration pour moi », rapporte Klay en parlant de l’ancienne star des Hawks, qui reste une référence en ce qui concerne les retours après une rupture du tendon d’Achille.

Premier match à 50 points depuis son record en 2018

Cette nuit, ses blessures personnelles ont paru très lointaines puisqu’il a terminé avec 54 points (21/39 aux tirs dont 10/21 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes pour 44 d’évaluation. C’est six points de moins que son record en carrière à 60 unités posté en 2016. Mais c’est son premier match au-delà des 50 points depuis octobre 2018, le soir où il s’était emparé du record à 3-points (14) sur le parquet des Bulls.

Player with multiple 10+ 3P games this season: — Klay Thompson Only Steph has more all-time pic.twitter.com/z1PHNPvOob — StatMuse (@statmuse) January 3, 2023

« Même après une grosse première période, tu ne rentres pas au vestiaire en te disant ‘Mince, je vais essayer d’en mettre 40 ou 50.’ Tu laisses les choses venir naturellement. Je trouve que c’est ce que j’ai fait ce soir. J’ai eu de bons tirs, j’ai shooté avec de bons pourcentage à 2 et à 3-points. J’ai pris beaucoup de tirs mais par chance, j’en ai rentrés plus de 50% et on part avec la victoire, ce qui est le plus important. Mais à la mi-temps, je ne me dis pas que je dois marquer 50 points, j’ai joué mon jeu », livre le shooteur.

Une performance en forme de message

Ce dernier voit ce match comme « un énorme accomplissement, absolument énorme ». Il est d’ailleurs persuadé qu’il n’aurait pas été capable de produire un tel effort, en déployant une telle énergie des deux côtés du terrain, il y a quelques mois. Aujourd’hui, il se sent bien physiquement, de mieux en mieux, et bien dans sa tête.

« Je suis plus relax par rapport au début (de la saison). Ce genre de match prouve que je suis toujours bon. Ça va tellement vite, on est quasiment à la moitié de la saison. Après cette saison, il ne me reste qu’une année de contrat. Alors je profite de chaque jour avec ce maillot des Warriors sur le dos. C’est une position incroyable, d’être les champions en titre, avec la marque qu’on a construite ici. Je dois me rappeler chaque jour que je vis un rêve, que le plus important est de prendre du plaisir et de jouer dur. Les chiffres et les gros matchs viendront », termine le héros de la soirée.