Avec 54 points de Klay Thompson et un buzzer beater de Kevon Looney, les Warriors terrassent les Hawks !

Après un round d’observation, la main chaude de Klay Thompson, auteur de 16 points en premier quart-temps, et l’adresse extérieure de Golden State (7/14) leur permettent de passer un 19-6 aux Hawks pour prendre 12 points d’avance (38-26).

Avec Trae Young, seul Hawk a surnagé jusque-là, sur le banc, l’attaque d’Atlanta stagne et leur défense continue de prendre l’eau (51-34). Le retour des titulaires ne change pas la donne. Les Warriors déroulent leur basket avec 20 passes décisives pour prendre 21 points d’avance. Il faut un bon passage de John Collins pour limiter la casse (70-53).

Derrière un 6-0 initial et Trae Young qui envoie Onyeka Okongwu trois fois au dunk, les Hawks relancent le match. Klay Thompson répond systématiquement pour stopper l’hémorragie mais Atlanta retrouve de l’adresse et passe un 14-4 aux Warriors (86-84) ! La défense de Golden State est perdu face au pick-and-roll de Trae Young. Le meneur distribue 9 passes décisives dans le quart-temps et remet les deux équipes dos à dos (95-95).

Les Hawks continuent sur leur lancée grâce à l’agressivité de Dejounte Murray vers le cercle et à l’adresse de Bogdan Bogdanovic pour prendre neuf points d’avance (115-106). Klay Thompson et Draymond Green ont beau se démener, les Hawks se dirigent vers la victoire grâce au duo Murray – Young mais Donte DiVincenzo envoie les deux équipes en prolongation sur un tir primé après deux rebonds offensifs (121-121) !

Deux prolongations !

Alors que les Hawks prennent le meilleur départ en prolongation, les Warriors leur passent un 8-0 grâce à deux tirs primés de Klay Thompson et Jordan Poole pour prendre l’avantage avec 90 secondes à jouer (129-126). Trae Young répond cependant à un nouveau tir primé de Klay Thompson pour nous offrir une deuxième prolongation (132-132).

La fatigue se fait alors ressentir et ce sont les Warriors qui ont le surplus d’énergie pour aller chercher les rebonds offensifs et les balles qui trainent. Il faut cependant une double claquette de Kevon Looney au buzzer pour offrir la victoire aux Warriors ! Cinquième de suite pour les Warriors. Quatrième défaite de suite pour les Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout ou rien à 3-points. Les Warriors ont commencé le match en feu. Profitant de la passivité de la défense d’Atlanta, ils se sont procurés une myriade de tirs ouverts et ont converti 10 de leurs 22 tentatives de loin. À l’inverse, les Hawks n’étaient eux qu’à 2/15. L’adresse extérieure a complètement changé de camp à la mi-temps. Atlanta a mis 7 de ses 13 tentatives alors que les Warriors étaient soudain incapables de marquer un tir de loin, finissant la deuxième mi-temps à 5/24.

– Scénario identique pour les remplaçants. Malgré les absences de Jonathan Kuminga, James Wiseman, JaMychal Green, et Andre Iguodala, Steve Kerr a pu compter sur des remplaçants prêts à saisir l’opportunité qu’il leur a été donné. Mention spéciale à Anthony Lamb et au rookie Patrick Baldwin Jr. qui ont respectivement marqué 13 et 8 points à 4/8 de loin en première mi-temps, tout en étant actifs défensivement. Le banc d’Atlanta a été transparent, jusqu’au réveil de Bogdan Bogdanovic en deuxième mi-temps, dans laquelle il inscrit 17 de ses 21 points pour permettre à Atlanta de relancer le match.

– Trae Young change la physionomie du match. Relativement discret en première mi-temps, le meneur des Hawks a relancé son équipe en troisième quart temps en disséquant la défense des Warriors sur pick-and-roll. Il a d’abord trouvé Okungwu trois fois de suite sur le « roll », avant d’utiliser ce dernier pour offrir des tirs ouverts à ses ailiers. Le réveil de l’attaque des Hawks leur a permis de mettre en place leur défense pour rendre la vie difficile aux Warriors en deuxième mi-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young – Dejounte Murray. La base arrière des Hawks s’est réveillé en deuxième mi-temps pour prendre le contrôle du match. Trae Young a terminé avec 30 points et 14 passes décisives, tandis que Dejounte Murray n’était pas très loin du triple-double (25 points, 10 rebonds, 7 passes).

✅ John Collins. Le poste 4 d’Atlanta a terminé en double-double avec 25 points et 13 rebonds, dont plusieurs dunks spectaculaires.

✅ Klay Thompson. Après ses 31 points contre Portland, le « Splash Brother » a continué sur sa lancée avec 54 points à 21/39 aux tirs, dont 10/21 à 3-points.

✅ Draymond Green – Kevon Looney. Les deux tauliers ont été omniprésents en fin de match et ils finissent tous les deux en double-double. 13 rebonds et 11 passes pour Green, 21 rebonds et 12 points pour Looney.

✅ ⛔Bogdan Bogdanovic. Transparent en première mi-temps, le Serbe a marqué 17 de ses 21 points après la pause.

⛔ Jordan Poole. Le meneur des Warriors a certes marqué 28 points (11/32 aux tirs) mais il s’est souvent perdu dans ses dribbles au lieu de mettre en place le jeu de son équipe. Il a également perdu 6 ballons.

LA SUITE

Golden State (20-18) : nouvelle sortie mercredi à domicile contre Detroit.

Atlanta (17-20): déplacement à Sacramento mercredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.