Jayson Tatum, brillant comme une guirlande de Noël

Pour être élu MVP, il faut particulièrement briller dans les duels et les moments importants. Jayson Tatum l’a très bien compris, lui qui enchaîne les performances marquantes depuis le début de cette campagne 2022/23.

Nouvelle illustration lors de ce match de Noël face aux Bucks. Avec 41 points (14/22), 7 rebonds, 5 passes et une victoire nette et sans bavure face à Giannis Antetokounmpo et sa bande, l’ailier a encore marqué les esprits.

« C’est sympa. C’est sympa de jouer à la télévision nationale, c’est sympa de jouer à Noël », explique ainsi Jayson Tatum. « Et ces duels sont sympas. Il faut affronter les meilleurs joueurs, ça augmente votre propre niveau de jeu. La compétition est enthousiasmante, et c’est pour ça qu’on pratique ce sport. Ces moments, ces duels… Si vous ne pouvez pas élever votre niveau pour ces matchs, vous vous êtes trompés de métier. »

Pour le leader de Boston, jouer à Noël n’est pas une corvée mais, au contraire, un vrai privilège.

« C’est vraiment un honneur. J’ai déjà dit plusieurs fois que j’adore être sur le terrain par rapport à tout ce que représente le fait de jouer à Noël. C’est la sixième année de suite et je ne le prends pas pour acquis. Quand j’étais gamin, ça faisait partie de la tradition. On mangeait, on était en famille, on regardait les matchs et je m’imaginais disputer ces rencontres un jour. Maintenant, je peux le faire. »

Et puis, quand ça se termine par une belle victoire face à un adversaire direct à l’Est, alors que la star adverse est bien contenue (« seulement » 27 points à 9/22 au tir pour Giannis Antetokounmpo), ça n’en est que meilleur.

« C’était chouette de retrouver le jeu qu’on sait pouvoir pratiquer » conclut Jayson Tatum, les Celtics ayant connu des difficultés offensives ces derniers temps. « Nous savons que c’est une longue saison, et qu’il y aura des très bons passages, et des passages plus compliqués. Il faut surtout ne pas laisser les mauvais passages devenir incontrôlables, et revenir sur le bon chemin à un moment donné. Et puis ça aide aussi quand on met nos tirs. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.