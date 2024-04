Ricky Rubio attendu début janvier

Le retour de Ricky Rubio se rapproche. Trois semaines après avoir reçu le feu vert pour reprendre le cinq-contre-cinq, le joueur de Cleveland pourrait revenir sur les parquets dans les premiers jours de janvier 2023. C’est JB Bickerstaff qui l’a lui-même annoncé.

« Il progresse », explique le coach au Cleveland Plain Dealer. « Il s’agit simplement de son confort personnel, s’il est à l’aise ou pas. Si les choses se déroulent correctement, je m’attends à le revoir en début de mois. »

Après un passage en G-League pour continuer sa préparation et parce que les Cavaliers n’avaient pas le temps de s’entraîner à cause de leur calendrier, le meneur de jeu espagnol a participé à l’entraînement de mardi. Un autre est prévu ce mercredi avant un départ vers Indiana, pour affronter les Pacers jeudi.

Ce n’est donc plus qu’une question de jours avant de revoir Ricky Rubio avec le maillot des Cavs, un an après sa blessure puisqu’il s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche le 28 décembre 2021.

« Il est prêt à y aller », ajoute JB Bickerstaff. « Il se donne à fond, le plus possible, en toute sécurité évidemment. On se parle avec Rubio, il est clairement impatient. »

Les Cavaliers commenceront l’année 2023 avec deux matches à domicile, contre Chicago et Phoenix, avant de partir pour un « road trip » de cinq rencontres à l’Ouest. Il se pourrait bien que Ricky Rubio commence sa saison pendant l’un de ces déplacements, programmés à Denver, Phoenix, Utah, Portland et Minnesota.

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 Total 665 30 38.9 32.6 84.3 0.6 3.5 4.2 7.6 2.5 1.8 2.6 0.1 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.