Petite surprise hier avant le coup d’envoi de la rencontre entre les Celtics et les Rockets. Sur le banc, tablette en main, ce n’était pas Joe Mazzulla mais Damon Stoudamire qui donnait les dernières consignes. Touché à l’œil, Joe Mazzulla n’a pas pu tenir sa place et a donc confié à l’ancien meneur de jeu la tâche de maintenir la série de victoire de Boston. L’assistant est arrivé aux Celtics en début de saison dernière. Avant ça, il a été coach principal des Pacific Tigers (NCAA) de 2016 à 2021 et également assistant aux Grizzlies (2011-2013 et 2015-2016)

Mission accomplie pour les Celtics, vainqueurs 126-102 d’un match indécis pendant trois quart-temps, et première victoire en carrière pour Damon Stoudamire en tant que coach principal en NBA. Après la rencontre, celui qu’on surnommait « Mighty Mouse » est revenu sur l’avant match et le moment où il a appris qu’il allait devoir remplacer Joe Mazzulla.

« Je l’ai probablement appris 10 minutes avant le début du match. Mais à beaucoup d’égards, c’est mieux finalement, d’y aller comme ça, et pour faire ce sur quoi on a bossé« , a-t-il déclaré. « On met les plans de jeu en place ensemble au sein du staff, donc tout le monde sait ce qu’on va vouloir faire. Joe n’était pas en mesure de coacher donc je l’ai fait, mais honnêtement, c’est un effort collaboratif. Chacun joue son rôle dans ce genre de situations. Ça a été comme ça toute la saison (…). Pour moi, il était question d’y aller et de ne pas tout faire foirer. On était sur un bon rythme. On n’a pas mis nos tirs en première mi-temps, ce qui était la clé d’après moi. On a ensuite mis ces mêmes tirs, et on a haussé d’un ton défensivement pour se procurer des stops et on a commencé à faire le trou ».

Jaylen Brown et Jayson Tatum pour lui faciliter la tâche

L’assistant des Celtics a également confié qu’il n’avait eu le temps de prévenir personne. Aucun membre de sa famille, ni même sa mère, venue rendre visite à son fils pour les fêtes et qui était pourtant présente au TD Garden.

« Je ne l’ai pas encore fait, mais je suis sûr que si je regarde mon téléphone, il y aura beaucoup de gens qui vont me demander : « Pourquoi tu ne nous l’as pas dit ? » C’est juste que je ne le savais pas ! » (rires)

La victoire a mis un peu de temps à se dessiner, mais Boston et Damon Stoudamire ont pu compter sur deux performances XXL de Jaylen Brown et Jayson Tatum, avec respectivement 39 et 38 points. Le tout au sein d’un collectif plutôt performant. Pas de quoi faire passer une soirée tranquille au coach d’un soir, mais presque.

« On a une super équipe, des joueurs qui savent comment s’y prendre. Ça te rend la tâche plus facile », a-t-il ajouté. « C’est toujours un peu plus facile quand vous avez JT et JB dans votre équipe. Disons que ce n’est pas un mauvais départ ».