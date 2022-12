Scoot Henderson n’envisage pas de mettre un terme à sa saison

« Mais où est passé Scoot Henderson ? », devaient se demander certains d’entre vous depuis plusieurs semaines.

Car pendant que l’autre grande attraction de la Draft 2023, notre Victor Wembanyama national, enchaine les cartons en Betclic Élite match après match, le jeune meneur américain est lui sur la touche.

Depuis le 18 novembre précisément, date à laquelle Scoot Henderson s’était fracturé le nez, durant un match entre sa Team Ignite et les Stars de Salt Lake City. Un coup d’arrêt soudain pour le prodige de 18 ans, unanimement considéré comme le futur 2e choix de la prochaine Draft derrière « Wemby », et auteur avant cette blessure d’un très bon exercice à titre personnel (21.1 points, 4.5 rebonds et 5.8 passes).

Cette semaine, à l’occasion du G-League Winter Showcase tenu à Las Vegas, où la Team Ignite a ses quartiers, le natif de Géorgie a ainsi donné de ses nouvelles pour la première fois depuis la mi-novembre.

Il a d’abord annoncé qu’il était désormais guéri de sa blessure, et que son retour n’est plus qu’une question de jours, probablement pour les premiers jours de la nouvelle année la semaine prochaine. Le temps de retrouver un rythme convenable après une absence de près d’un mois et demi.

« On gère [cette blessure] au jour le jour, mais je me sens très bien. Plus aucun pépin à déplorer, je prends simplement mon temps » a-t-il ainsi déclaré au micro de Yahoo! Sports. « Je reprends les exercices, retrouve le rythme et la forme physique. L’idée est simplement de m’entrainer avant de reprendre. »

« Je n’aime pas cette mentalité »

Puis Scoot Henderson de rassurer sur ses intentions : dès qu’il sera physiquement prêt pour reprendre, il reprendra.

Pas question, comme d’autres prospects de haut calibre avaient pu le faire par le passé en amont d’une Draft, de mettre un terme prématuré à sa saison pour préserver sa valeur.

« Évidemment ! » s’est-il alors exclamé, quand la journaliste lui demande s’il compte rejouer cette saison. « Et déjà, je tiens à dire que je n’aime pas cette mentalité. Si je me sens bien, je vais jouer. »

Bonne nouvelle, donc, pour les tous les observateurs de la sphère Draft 2023. Après un début de saison tonitruant, Scoot Henderson est sur le point de revenir, et son duel à distance avec Victor Wembanyama va pouvoir reprendre.