LeBron James : « Je place Dirk Nowitzki au même niveau que Manu Ginobili »

C’est clairement l’une des plus belles statues dédiées à un joueur, et LeBron James était à Dallas dimanche soir pour l’hommage des Mavericks rendu à Dirk Nowitzki. L’ancien MVP est une légende de la ville, et il a désormais sa journée, sa rue et désormais sa statue ! L’oeuvre « est un fadeaway sur une jambe, et ça ne pouvait qu’être que ça ! » a réagi LeBron, adversaire de Nowitzki lors des Finals 2011.

« Dirk Nowitzki est une légende. C’est une icône. Je pense que c’est le meilleur international de tous les temps, et je le place au même niveau que Manu (Ginobili). Ce qu’il a amené à cette franchise, à cette ville… Ce gars était un tueur, Dirk était un tueur ! Il a révolutionné le poste d’ailier-fort qui s’écarte, et l’idée qu’on pouvait se faire d’un intérieur. »

« On ne pouvait jamais le contrer… »

Ce qui a marqué LeBron, c’est donc ce tir au-dessus de la tête, souvent pris sur une jambe en reculant?

« On ne pouvait pas mettre un petit sur lui parce qu’il était trop grand, ni un grand trop lent parce qu’il était trop rapide sur son premier pas. On ne pouvait jamais le contrer parce que son tir partait de l’arrière de sa tête, dans un style à la Larry Bird. Quand on parle de Dirk, c’est l’un des meilleurs postes 4 de tous les temps aux côtés de Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale… »

Adversaire de l’Allemand comme joueur puis comme assistant, Darvin Ham lui a aussi rendu hommage.

« Je pense qu’il est à l’origine d’une nouvelle vague d’intérieurs capables d’évoluer au large » conclut le coach des Lakers. « Clairement, il y a ses tirs au niveau de la ligne des lancers-francs, impossibles à défendre… Et ce tir en suspension qui allait vers le ciel, avant de finir en une pluie de paniers… C’est génial, et je suis heureux pour lui. C’est bien mérité. »