Les premières images d’une Air Jordan 9 « Olive Concord »

Qui se souvient de la Air Jordan 9 « Olive », sortie en 1994 ? Jordan Brand vient nous rafraichir la mémoire en remettant ce coloris au goût du jour pour concevoir une version qui pourrait être baptisée « Olive Concord ».

Cette AJ9 est habillée d’une tige en cuir noir, avec une bande en nubuck couleur olive à sa base, remontant jusqu’au col via le talon, où l’on trouve des finitions en violet et bleu ciel, pour le logo « Jumpman » et le numéro 23. L’ensemble repose sur une semelle en caoutchouc noir.

La paire est annoncée pour le 7 janvier au prix de 200 dollars via l’appli SNKRS.

