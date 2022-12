Avant les retrouvailles, le Jazz réagit aux propos de Donovan Mitchell

Après avoir croisé deux fois Rudy Gobert, le Jazz retrouve Donovan Mitchell ce lundi soir. C’est à Cleveland pour ces premières retrouvailles, et ça survient quelques jours après les déclarations de l’arrière All-Star. Le 2 décembre dernier, Mitchell expliquait son plaisir de jouer aux Cavaliers : « Ce n’est pas un tacle envers mes gars dans l’Utah, je ne veux pas que mon message soit mal interprété, en particulier sur mon Twitter. Mais je prends à nouveau du plaisir et ça fait du bien. »

Même s’il avait bien précisé que ce n’était pas une attaque contre ses anciens coéquipiers, qu’en pensent-ils ?

« Je ne l’interprète pas du tout de manière négative. Je pense que lorsque vous avez du succès, que vous réalisez votre meilleure saison en carrière et que vous jouez bien, vous prenez du plaisir » réagit Mike Conley. « Je suis certain qu’il prenait autant de plaisir lorsque nous jouions vraiment bien, comme nous l’avons tous fait. Vous savez, on prend tous du plaisir en ce moment. Je pense que tous ceux qui ont été transférés, qui se retrouvent différents endroits ou au même endroit, passent tous de bons moments. »

Mitchell « avait besoin de quelque chose de nouveau »

Ancienne doublure de Mitchell, aujourd’hui titulaire, Jordan Clarkson a le même son de cloche. « Je pense que ce n’est pas une attaque contre nous. Peut-être qu’il ne prenait plus de plaisir, et peut-être qu’il a simplement trouvé un nouvel amour, ou découvert un aspect ou une vision du jeu différente » suggère Clarkson. « Ce n’est pas vraiment, comme je l’ai dit, une attaque contre nous. Nous avons passé de bons moments, mais nous n’avons pas réussi à obtenir ce que nous voulions en termes de titre. C’est peut-être de cela qu’il parle [concernant] le fait de ne pas prendre de plaisir. Mais nous avons aimé jouer ensemble, nous avons aimé être sur le terrain, disputer des matchs. Nous sommes tous heureux [maintenant]. »

Clarkson explique qu’il est d’ailleurs toujours en contact avec son ancien coéquipier, et il suit de près les résultats de son ancienne formation.

« Je pense qu’il est heureux pour nous… J’ai parlé avec lui après notre victoire face à Golden State. Je le répète, ce n’était pas une attaque contre nous. Il n’a pas dit qu’il s’éclatait à nouveau, parce qu’il ne prenait plus de plaisir avec nous. C’était plutôt du genre : « J’avais besoin de quelque chose de nouveau, d’une nouvelle expérience ». Peu importe ce que c’est, il est juste tombé amoureux du jeu, il s’éclate à jouer tous les soirs et à être compétitifs. »