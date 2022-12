Un record de franchise et une quatrième victoire de suite pour le Magic

Pour décrire la séquence, le commentateur TV local a évoqué « des flambeaux allumés » côté Magic. Cette nuit face aux Hawks, les joueurs d’Orlando ont pris feu dans le premier quart-temps.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : six paniers à 3-points inscrits, 64% de réussite (16/25) et 50 points marqués en douze minutes. Soit plus de quatre points à la minute ! En s’offrant ce record de franchise, le Magic est devenue la neuvième franchise de l’histoire à inscrire 50 points ou plus lors d’un premier quart-temps. La dernière équipe à avoir réussi cet exploit, de plus en plus commun, c’était Portland en mai 2021.

« J’y ai repensé un peu à l’approche de la mi-temps. Sans vouloir manquer de respect, c’était tellement fou de voir à quel point on y arrivait. Mais c’était tellement plaisant. Ce jeu est tellement compétitif que parfois on perd de vue à quel point c’est agréable. Aujourd’hui, on a pris beaucoup de plaisir et une victoire comme celle-ci va faire ressortir une grande alchimie collective, c’est sûr », affiche Markelle Fultz, auteur de son match le plus complet depuis son retour (16 points, 9 passes et 7 rebonds).

Son équipe a échoué à un petit point du record en la matière, les 51 points marqués par les Warriors en janvier 2019. Le record absolu, sur n’importe quel quart-temps, a été établi par les Buffalo Braves en 1972 dans une défaite à Boston (126-118), avec 58 points inscrits dans la dernière période (contre 60 dans les trois premiers donc !).

La défense a aussi parlé

Cette nuit, ce premier quart-temps de feu a suffi à écarter des Hawks dépassés défensivement et qui ont compté jusqu’à 29 points de retard. Après ces douze minutes, les visiteurs avaient encore 28 points de moins (50-22).

« La chose dont je suis le plus content est qu’ils ont marqué 22 points. C’est la défense qui a fait la différence dans ce quart-temps. Et puis à partir de là, évidemment, on les a laissés marquer un peu trop », constate Jamahl Mosley dont l’équipe a tout de même encaissé 40, 32 puis 30 points dans les trois périodes suivantes.

Le coach peut se féliciter de voir huit des dix joueurs qu’il a mobilisés terminer avec 11 points ou plus. Une explosion offensive, certes face à des Hawks qui ne défendent plus en décembre (118 points encaissés sur 100 possessions, la 6e pire défense de la ligue), qui permet à Orlando d’enchaîner une quatrième victoire de suite. Cette série est la première du genre pour ce groupe depuis l’entame de la saison 2020/21.

« Cela montre à quel point cette équipe est talentueuse, ce dont on est capables lorsqu’on est dedans des deux côtés du parquet, en étant désintéressés. Personne ne pensait à qui marquait, personne ne pensait à des choses personnelles. On était tous concentrés sur le plan de jeu », remarque Markelle Fultz. « On est tous sur la même longueur d’onde. Cela nous rend plus confiants en sachant qu’on se soutient tous les uns les autres. Surtout en défense », complète Bol Bol (21 points et 7 rebonds).

« On continue à parler de développement avec ce groupe. Au début de l’année, on a parlé du fait que le basket est un jeu de séries. Quand on fait une série, ensuite défensivement, peut-on faire trois ‘stops’ de rang ? Peut-on obtenir un tir ouvert puis ne pas perdre le ballon ? C’est en gagnant ces petites batailles qu’on changera la donne », termine Jamahl Mosley.