Dallas bluffé par la prestation de Shai Gilgeous-Alexander

Heureusement que Luka Doncic a sorti le grand jeu et que le tandem Dinwiddie-Hardaway était là pour l’accompagner et permettre à Dallas de venir à bout d’Oklahoma City (121-114). Jusqu’au bout, malgré un deuxième quart-temps à sens unique en leur faveur, les Texans ont eu un mal fou à se défaire du Thunder et de sa menace principale en particulier, Shai Gilgeous-Alexander.

A l’instar d’un Ja Morant, SGA a encore impressionné par sa capacité à finir dans la peinture, et comme son acolyte des Grizzlies, il le fait avec une belle maîtrise des appuis et une palette offensive complète. Cette nuit, sur ses 14 paniers inscrits, seuls deux l’ont été hors de la raquette, sur un tir à 3-points et un autre à mi-distance.

« C’est un joueur complet. Il est incroyable pour provoquer des fautes, et il joue juste à son propre rythme. Il est vraiment exceptionnel à voir jouer. Il est comme ça depuis le début de saison, et même auparavant. Il est vraiment beau à voir jouer », a ainsi lâché Luka Doncic après le match.

L’attaquant, au premier sens du terme

Le QI basket et l’altruisme de Shai Gilgeous-Alexander contraignent l’adversaire à se soucier également des autres menaces du Thunder, capables de venir prêter main forte au scoring. Ça peut être Aleksander Pokusevski, ou même un Isaiah Joe comme c’est le cas depuis deux matchs, sans oublier Josh Giddey, dont Jason Kidd se méfiait également.

« Ils peuvent scorer tous les deux en même temps. Shai était chaud, on a essayé de le ralentir un peu, mais il joue à un niveau de MVP en ce moment. Je ne sais pas si c’est vraiment par rapport à ce qu’on faisait, mais Shai a eu beaucoup le ballon », a indiqué Jason Kidd après le match.

S’il n’a perdu que deux ballons, SGA ne pouvait être satisfait après le match vu que son équipe a perdu. Le héros de la soirée s’est appelé Luka Doncic, tandis que le scoreur du Thunder en était déjà à revoir sa copie…

« Il y a eu quelques possessions où j’ai pris la mauvaise décision, entre le tir et la passe », a-t-il glissé, en bon perfectionniste.

Shai Gilgeous-Alexander semble en tout cas se plaire à jouer face à Dallas puisqu’il avait déjà planté 38 points lors de la première confrontation entre les deux équipes, remportée 117-111 par OKC. C’est déjà son douzième match de la saison à 33 points et plus ! Ça méritait bien un hommage de la part des Mavericks.

« Shai possède un talent incroyable », a à son tour reconnu Tim Hardaway Jr. « Il fait un boulot épatant pour s’infiltrer dans la peinture, utiliser son travail d’appuis pour attirer des fautes et mettre ses lancers derrière. Il est simplement bon dans la lecture du jeu pour son âge et sa capacité à mettre en place des actions où il arrive à se mettre en valeur mais aussi ses coéquipiers. Il est sur une saison de calibre All-Star ».