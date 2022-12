Jerami Grant avait quitté Denver pour s’épanouir individuellement

Après une saison intéressante à Oklahoma City en 2018/19, Jerami Grant avait confirmé à Denver la saison suivante, au point de devenir un élément important de la réussite des Nuggets dans la « bulle », seulement battus par les Lakers en finale de conférence.

Dans la foulée, durant l’intersaison, l’ailier avait fait un choix étonnant en filant à Detroit pour 20 millions de dollars la saison.

« J’ai progressé individuellement », explique Jerami Grant au Denver Post, quand il évoque son parcours. « Je me suis donné les moyens de devenir le joueur que je suis aujourd’hui. Je pense que j’ai toujours été ce joueur, mais j’avais beaucoup de travail à faire. J’ai fait ce qu’il fallait pour m’améliorer. »

Ce départ vers le Michigan signe donc un changement de rôle mais aussi de contexte. Avec la présence de Paul Millsap et l’avènement du jeune Michael Porter Jr, ses possibilités étaient réduites dans le Colorado. Chez les Pistons, il pouvait s’exprimer et devenir le leader d’une équipe, même si les victoires allaient évidemment manquer.

Champion olympique avec Team USA

Pour s’épanouir individuellement, il a donc sacrifié les résultats collectifs.

« Quand on grandit, on rêve d’être un certain joueur, qui peut avoir un certain impact. Je me voyais ainsi. Je voulais être comme ça », poursuit-il. « J’ai pu travailler mon leadership quand j’étais à Detroit, devenir ce joueur, pour savoir quand shooter, quand impliquer mes coéquipiers. »

Joueur de complément dans une équipe ambitieuse quand il était à Denver, Jerami Grant est devenu un leader avec des grosses statistiques dans une des plus mauvaises équipes de la ligue à Detroit. Suffisant pour taper dans l’œil de Gregg Popovich qui l’avait emmené à Tokyo pour remporter l’or olympique.

L’idéal reste bien sûr de conjuguer les ambitions collectives et les stats individuelles, et c’est comme ça qu’on peut résumer sa saison actuelle à Portland.

« On peut dire ça, oui », affirme celui qui tourne à 22.5 points de moyenne dans l’Oregon, son record en carrière. « On n’est pas en NBA par hasard. Si une équipe ne nous correspond pas, on peut sortir de la ligue. Et si ça colle, on peut devenir All-Star. »