Jason Kidd peste contre le calendrier imposé à ses Mavericks

Le calendrier de la NBA semble de plus en plus imposé par les chaînes de télévision américaines et, pour Dallas, ça va engendrer un back-to-back très compliqué. Car les Mavericks ont conclu le programme de la nuit dernière, face aux Bucks, avec un match qui débutait à 21h00 dans le Texas, et ils vont désormais devoir prendre l’avion pour aller affronter les Bulls, avec un match qui débute à 19h00 dans l’Illinois.

Dans les faits, Luka Doncic et ses camarades vont donc arriver à leur hôtel de Chicago (si tout va bien) vers les trois heures du matin, et ils n’auront que très peu de temps pour dormir, avant de préparer le prochain match…

Le Slovène ne sait d’ailleurs pas s’il prendra part à cette rencontre sur le parquet des Bulls.

« On ne peut que se concentrer sur ce soir, même si on aimerait bien que ce soit du baseball, afin de pouvoir couper l’équipe en deux pour en envoyer une partie à Chicago » ironise Jason Kidd. « Mais ce n’est pas possible. Il faut quand même qu’ils étudient ça car ce n’est pas juste. Je comprends que la télévision est prioritaire. Elle paye les factures. Mais on aurait au moins pu jouer à 19h ou 19h30 (face aux Bucks, au lieu de 21h00). »

Le coach rappelle qu’une règle tacite en NBA voulait qu’il y ait toujours au moins 22 heures 30 entre les débuts de deux matchs consécutifs, pour une même équipe. Dans ce cas, il n’y a ainsi que 22 heures, avec un trajet de 1 300 kilomètres à faire en avion au milieu. « J’imagine qu’ils ont déchiré cette page » râle l’entraîneur.

« Nous avons beaucoup de chance d’avoir Luka et oui, les matchs à la télévision nationale sont primordiaux », conclut-il. « Nous avons l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais je ne sais pas si ça aide de jouer à 21h puis aussi tôt le lendemain à Chicago. Cela aurait pu être corrigé, ou mieux géré, mais ce n’est pas le cas. Mais nous n’allons pas nous plaindre ou dire que c’est injuste. Nous allons aller jouer les matchs ». Et se plaindre un peu.