Giannis Antetokounmpo remercie « les Dieux du basket »

Auteur de 15 points dans le seul 4e quart-temps, Giannis Antetokounmpo avait permis aux Bucks de recoller au score, et même de passer devant face aux Mavericks. Et puis il y a eu cette tentative de contre à trois minutes de la fin. L’ailier-fort de Milwaukee est dans la raquette, mais il décide de foncer sur Tim Hardaway Jr, seul à 3-points. Emporté par son élan, il le touche, et c’est la 6e faute !

« Très bonne faute. Vraiment une très bonne faute » ironise le double MVP. « Je ne voulais pas faire de faute. Mais au final, il faut jouer au basket, il faut être compétitif. J’ai essayé de contrer le tir. Derrière, ils sont allés sur la ligne et ils ont raté leurs trois lancers ».

Eh oui, les Mavericks vont complètement craquer sur la ligne des lancers-francs, au point d’en louper 14 dans le match, et six pour finir le match. Après Tim Hardaway Jr, c’est Dorian Finney-Smith qui va se louper. Luka Doncic ne fera pas mieux avec un 4 sur 10 sur la ligne.

« Au final, les Dieux du basket vous récompensent quand vous vous donnez à fond » estime Giannis. « C’était incroyable de voir l’équipe se donner à fond, de continuer à jouer jusqu’à la fin, et d’aller chercher des stops. »

Côté Dallas, on ne peut s’en prendre qu’à soi-même avec ce vilain 10 sur 24 aux lancers-francs, et surtout les six derniers lancers-francs ratés. De quoi désoler Jason Kidd…

« Il faut mettre les lancers-francs. C’est un tir libre, personne ne défend sur vous. Il faut prendre son temps et le mettre »

« Quand on shoote à 41% (aux lancers-francs), ce n’est pas très bon… 10 sur 24. Dans un match qui se joue à un point, les petits détails comptent. Dans le quatrième quart-temps, on fait sur 7 sur 15. On est allé sur la ligne, mais c’est juste qu’on ne les a pas mis. Surtout les derniers. On les travaille tout le temps, et c’est malheureux qu’on ne soit pas capable de les mettre au bon moment » ne pouvait que constater le coach.

Avec son 4 sur 10 aux tirs, Luka Doncic s’auto-flagelle : « Cela commence par moi. Il faut mettre les lancers-francs. C’est un tir libre, personne ne défend sur vous. Il faut prendre son temps et le mettre. »

De quoi plomber l’ambiance dans le vestiaire, d’autant que les Mavericks ont perdu beaucoup de matches serrés cette saison. « Le vestiaire est un peu abattu pour l’instant parce que nous avions le match (en main) » conclut Luka Doncic. « Ce n’est pas la première fois. Ce n’est pas la dernière fois, c’est sûr. Il suffit de continuer de se faire confiance. Nous jouions un basket incroyable jusque-là. Nous avions la victoire en poche contre l’une des meilleures équipes de la ligue ».