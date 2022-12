Keldon Johnson, symbole du réveil des Spurs

Quand Keldon Johnson va, tout va aux Spurs. C’est un peu comme ça qu’on pourrait résumer le premier quart de saison de San Antonio. Une quinzaine d’octobre à plein régime avec cinq victoires en sept matches, puis le gros trou noir : 15 défaites en 16 matches, dont 11 de suite. Promu leader des Spurs après son prolongation de contrat, Keldon Johnson a aussi sombré avec une moyenne de 18 points à 36% aux tirs, dont 31% à 3-points en novembre.

C’est guère mieux depuis décembre avec 21 points de moyenne à 39% aux tirs et un affreux 15% à 3-points… Et puis, il y a cette visite des Rockets la nuit dernière, et c’est l’adversaire idéal pour retrouver ses marques et de la confiance. Le champion olympique n’a pas eu besoin de round d’observation. Il va ainsi planter ses neuf premiers tirs ! Une vraie question de rythme tant il a pris des tirs qui s’imposaient, sans trop en faire.

Même lorsqu’il attaque le cercle avec deux ou trois défenseurs devant lui, il lit bien le placement des joueurs pour se faufiler et s’appliquer sur la finition.

« J’ai trouvé qu’il avait moins gardé la balle en main » partage Gregg Popovich. « Il l’a attrapée, l’a manipulée, et il a attaqué le cercle sans hésitation, surtout en première mi-temps. Il l’a très bien fait. »

Les rentrées de Josh Richardson et de Doug McDermott ont fait du bien, et sans doute qu’ils ont enlevé de la pression des épaules de keldon Johnson, qui termine avec 32 points, à deux unités de son record personnel. Mais l’intéressé retient surtout que c’est en défense que San Antonio a construit cette première victoire en douze matches.

« C’est notre première rencontre depuis bien longtemps où l’on a été efficace en défense » estime l’ailier. « On voit qu’on a réussi des stops, qu’on s’est projeté vers l’avant, et qu’on a été capables d’aller au bout. On sera dans une grande forme si on est capable de garder cette mentalité défensive et laisser l’attaque se faire d’elle-même. »