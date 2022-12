Il n’avait pas raté le moindre match la saison passée. 82 matchs pour 82 titularisations. Cette année, Saddiq Bey est soumis à un autre régime avec les Pistons. Depuis cinq matchs et après son retour de blessure à la cheville, qui a mis fin à sa série de 152 matchs disputés de suite, l’ailier sort du banc de Dwane Casey.

« Saddiq n’a rien fait de mal. On espère que le fait qu’il soit avec le second cinq sera un plus pour nous, comme avec Killian (Hayes) l’année dernière. C’est une question d’ajustement. On a trop de profils similaires dans le premier cinq », justifiait le coach plus tôt dans le mois, en faisant sans doute référence à Bojan Bogdanovic, le meilleur marqueur de l’équipe. Celui-ci est désormais aligné avec Marvin Bagley et Isaiah Stewart.

« Saddiq sera d’une grande aide pour ce second cinq, une fois qu’ils se seront habitués à jouer les uns avec les autres, une fois que tout le monde aura digéré le fait qu’il y soit. Ce n’est pas une rétrogradation, je lui ai dit que c’était une promotion. C’est difficile à comprendre pour un jeune joueur qui passe de titulaire à remplaçant, mais il peut s’épanouir dans ce rôle », poursuivait le coach, qui continue malgré tout de le considérer comme un titulaire.

Son jeune ailier de 23 ans paye un début de saison compliqué niveau adresse. En novembre, son pourcentage de réussite a chuté à 37%, dont 23% de loin, pour 14 points inscrits en moyenne.

Retour d’adresse

Quid de sa réussite depuis qu’il est 6e homme ? Après deux premières sorties très moyennes (8.5 points à 33%), il va beaucoup mieux depuis trois rencontres : 21 points à 46.5% aux tirs, dont 37% de loin, 4 rebonds et 4 passes.

Son nouveau statut, il le voit comme « une opportunité d’essayer d’aider l’équipe à gagner autant que possible. Quel que soit le rôle que l’équipe me demande de jouer, je suis prêt à le faire. C’est moi qui fais la démarche. C’est le rôle que (Dwane Casey) a besoin que je joue pour nous aider à gagner, je vais essayer de contribuer autant que je peux et de jouer dur. »

Un discours classique, complété par son envie d’enchaîner les victoires.

« J’ai toujours entendu cette phrase : ‘Gagner résout tout’. Quand vous perdez, tout le monde essaie de comprendre ce qui s’est passé. Mais quand vous gagnez, tout prend un sens. En fin de compte, c’est ce qu’on essaie de faire. On essaie de gagner, et j’aime gagner. » À voir à terme à quel point l’ajustement aura un impact chez les Pistons (7v-20d), qui n’ont encore qu’une victoire de plus que les cancres à l’Est, le Magic (6v-20d).