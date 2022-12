La Jordan Legacy 312 fête déjà 2023

Jordan Brand ne manque jamais une occasion de faire les yeux doux au marché asiatique et prend toujours rendez-vous à l’occasion du nouvel an chinois pour dévoiler plusieurs modèles thématiques.

Avec une Dunk et une Air Force 1, on trouvera notamment cette Jordan Legacy 312 « Year of The Rabbit », pour célébrer l’année du lapin à venir, à partir du 22 janvier 2023.

La tige se présente en cuir entre blanc, blanc nacré et vert kaki. L’inscription « Nike » figure en jaune, comme les accroches des lacets au niveau du col et le « Jumpman » sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle en blanc nacré et marron. Sa date de sortie est attendue pour début 2023.

(Via SneakerNews)

