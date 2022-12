Retour soigné pour Khris Middleton

« C’est fou, on joue de cette façon jusqu’ici en étant privé de ce joueur All-Star, un joueur All-NBA, l’un des meilleurs à son poste. C’est effrayant. » Le joueur auquel Brook Lopez faisait référence, en amont de la venue des Lakers cette nuit, était bien évidemment Khris Middleton.

Après avoir manqué les vingt premiers matchs de cette saison, ainsi que la majorité des derniers playoffs, l’arrière All-Star a effectué son retour sur les parquets.

« C’était vraiment bon d’être de retour sur le terrain avec les gars en compétition, en train de jouer. C’est toute une gamme d’émotions. J’ai vécu beaucoup de choses ces deux derniers mois : joie, tristesse, anxiété, nervosité. J’ai enfin pu jouer et me débarrasser de cette nervosité », apprécie le triple All-Star, affecté par la mort récente de son père, survenue au cœur de sa rééducation pour soigner son poignet.

On l’a pas senti beaucoup nerveux pour cette entrée en matière réalisée sans faire beaucoup d’erreur. En 27 minutes, il a ainsi compilé 17 points (6/11 aux tirs dont 3/4 de loin) et 7 passes, affichant notamment une belle connexion avec Brook Lopez justement.

« Il donne l’impression que le jeu est si facile. La façon dont il joue, c’est un peu comme si il n’y avait que lui. C’est comme un exercice. C’est vraiment bon de le voir revenir sur le terrain, j’aurais aimé qu’on puisse gagner pour lui. Mais il a donné l’impression de jouer sans effort », salue Jrue Holiday.

Les coéquipiers de ce dernier et lui se doutent que cela va prendre du temps au revenant, qui ne devrait pas jouer le « back-to-back » de la nuit prochaine à Charlotte, pour retrouver son rythme. « Mais il a fait son truc ce soir, il a fait un bon match », continue le troisième membre du « Big Three » local, avec Giannis Antetokounmpo, auteur de 28 points, 9 passes et 6 rebonds.

« Avoir Khris Middleton de retour est énorme pour nous. C’est assez impressionnant de voir comment il est revenu sans problème, des deux côtés du terrain. […] C’est un joueur intelligent, il comprend le jeu. Il n’est pas trop dépendant de ses qualités athlétiques ou de choses comme ça. Il doit continuer à travailler et travailler encore, mais c’est un grand pas pour nous ce soir de faire revenir Khris Middleton », termine Mike Budenholzer, qui n’attend plus maintenant que les retours de Serge Ibaka et de Joe Ingles pour avoir une formation complète.