Joel Embiid prêt à remettre le ballon dans les mains de James Harden

Philly a fait mieux que tenir la baraque en l’absence de James Harden, absent depuis un mois à cause d’une blessure à un tendon du pied droit. Depuis le 2 novembre, les Sixers ont ainsi aligné huit victoires pour cinq défaites, notamment grâce à leurs ajustements défensifs.

Les joueurs ne switchent plus sur tous les écrans, ce qui permet à Joel Embiid de rester une force dissuasive dans la peinture et offre visiblement plus de stabilité à la défense de Doc Rivers, qui a intégré le top 3 de la ligue, derrière les Bucks et les Cavaliers.

Sur ce point le retour de James Harden ne modifiera pas les nouvelles directives de Doc Rivers.

« Nous ne switchons plus. De toute évidence, nous avons un système en place. Je pense qu’au début de l’année, l’erreur que nous avons faite était d’essayer de « switcher » beaucoup du poste 1 à 5 », a pour sa part déclaré Joel Embiid. « Mais ce que je sais avec certitude, c’est que nous allons continuer à faire ce qui nous a amenés à devenir l’une des trois meilleures défenses de la ligue. Ça va bien se passer. Et je pense que cette année, il a été bon à ce niveau, donc je ne pense pas qu’il aura des problèmes ou des ajustements à faire ».

Un rôle essentiel à la création

Pour ce qui est de l’attaque, James Harden, meilleur passeur de son équipe, devrait retrouver son rôle de créateur, ce qui impliquera sans doute moins d’opportunités au poste pour Joel Embiid ou d’autres « role players » amenés à faire plus depuis un mois.

« Quand des joueurs se blessent, ça ouvre de nouvelles opportunités pour les autres. Tous les autres ont la possibilité de prendre plus de tirs. Mais quand tu retrouves quelqu’un comme lui, qui est tellement un bon créateur, il faut lui mettre le ballon dans les mains. Donc il nous faudra gérer ça », a ajouté le pivot des Sixers. « Pour ce qui est du mouvement du ballon en attaque, ça repose aussi beaucoup sur mes épaules. C’est à moi de m’assurer que notre attaque reste en mouvement ».

Pour Joel Embiid, le retour de James Harden est surtout une bonne nouvelle pour l’animation et la variété de l’attaque des Sixers, alors que Tyrese Maxey est pour sa part toujours indisponible (pied).

« Comme je l’ai dit, son retour va surtout être plaisant. On a besoin de beaucoup d’aide, et c’est l’un de nos meilleurs joueurs. Il est tellement bon. Donc tout ce qui peut nous profiter en ce moment, on le prend », a-t-il conclu.