Wendell Moore Jr, le titulaire surprise des Wolves

Il faut croire que les Wolves ont attendu le dernier moment pour se décider. Wendell Moore Jr. n’était même pas cité dans le cinq de départ posté sur Twitter, en amont de la rencontre face aux Grizzlies. Mais le 26e choix de la dernière Draft était bien titulaire ce soir-là.

Lui qui pensait initialement passer une nouvelle soirée à « encourager [s]es coéquipiers » a finalement bénéficié de son premier temps de jeu conséquent de l’année. « Une fois que j’ai appris la nouvelle, j’ai su que je devais changer mon état d’esprit et être prêt à y aller », raconte le joueur de 21 ans qui a plus joué sur ce match (20 minutes) que l’ensemble du restant de sa saison (trois apparitions pour 7 minutes au total).

Prêt à jouer et à défendre… sur un certain Ja Morant. Pas le plus simple pour la première titularisation du rookie. Heureusement que ce dernier avait passé du temps à étudier son adversaire à la vidéo. « J’ai regardé leurs derniers matchs. J’essayais de saisir ses habitudes de toute façon et vraiment de suivre le plan de jeu que les entraîneurs m’ont donné ainsi que la confiance que mes coéquipiers avaient en moi », poursuit l’ancien joueur de Duke.

Cette confiance a contribué à une sortie honorable terminée avec 7 points (3/6 aux tirs), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre alors que le meneur des Grizzlies finissait loin de ses standards avec 24 points (8/20) et 7 ballons perdus.

Un impact sur Ja Morant

« Gros impact ce soir, tout le mérite lui revient. Il a sorti quelques gros contres qu’ils ne lui ont probablement pas été accordés. Ils pensaient que c’était pour moi, mais c’était lui. Il a été énorme », qualifie Anthony Edwards. Là où Chris Finch, privé de Jaden McDaniels et Taurean Prince (blessés) pour ce match, parle d’une « très bonne » défense sur Ja Morant.

« Il avait une position exceptionnelle. Il l’a suivi, l’a ralenti, l’a amené dans la direction où on voulait qu’il aille. Il n’a pas essayé de lui mettre trop de pression ou quoi que ce soit, il a fait du bon travail pour le contenir, et puis il a été physique près du cercle », développe son coach.

Wendell Moore Jr. dit avoir reçu un soutien « incroyable » de la part de ses coéquipiers. Du genre « ‘Reste toi-même. Sois agressif. Joue ton jeu, tu es fait pour ça’ Entendre ces mots d’encouragement de la part de ces gars m’a facilité la tâche sur le terrain. Je n’avais pas à penser à quoi que ce soit », a apprécié le rookie, promis à retrouver le banc avec le retour des blessés et à évoluer avec l’équipe affiliée en G-League. Au moins, il sait maintenant ce que c’est que d’être titulaire avec les Wolves.