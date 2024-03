Bientôt accompagnée de sa version « Low », la Air Jordan 37 reste au cœur de l’actualité chez Jordan Brand. Les images officielles d’un nouveau coloris baptisé « Infrared » laissent ainsi présager la sortie imminente de ce nouveau modèle, peut-être avant la fin de l’année.

La tige est entièrement noire, les lacets aussi, et seul un « Jumpman » gris ressort sur la languette également noire. Au niveau du talon, on retrouve la signature de Michael Jordan en blanc et un autre « Jumpman » rouge. La semelle apparaît en noir et blanc avec des parties translucides et quelques notes de rouge.

Plus d’infos dans les semaines à venir quant à la date de sortie officielle de la Air Jordan 37 « Infrared ».

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Trinity. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX Trinity revient dans un coloris inspiré du passage du King à Miami. Livraison et retour offert.