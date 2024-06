Les Cavaliers ne craquent plus dans la dernière ligne droite

Très bien lancés dans l’exercice 2022/23 le mois dernier, avec huit victoires en neuf matchs pour commencer, les Cavaliers ont ensuite calé au début du mois de novembre, enchainant cinq défaites consécutives, dont quatre à l’extérieur, avec un écart moyen inférieur à 7 points seulement. Des matchs disputés et serrés, donc, que la troupe de Cleveland n’avait pas réussi à faire pencher en sa faveur, la faute à des fins de parties trop imprécises, voire même parfois ratées comme contre les Kings, des deux côtés du terrain.

Logiquement, les coéquipiers de Donovan Mitchell se félicitent donc d’avoir gommé ces erreurs ces derniers jours, à l’occasion d’une série en cours de quatre succès consécutifs, le plus récent la nuit dernière contre Portland.

Un match durant lequel les Cavs ont mené au score durant 40 des 48 minutes, sécurisant pour de bon la victoire assez tôt, dès l’entame du quatrième quart-temps, avec un 10-2 fatal aux Blazers.

« On a le sentiment, match après match, de proposer des meilleures conclusions » a ainsi jugé Jarrett Allen, homme fort du succès de son équipe avec 24 points et 13 rebonds. « Quand on regarde notre série de défaites en déplacement, on avait perdu car on avait baissé notre garde, on avait baissé notre intensité. Ces quatre derniers matchs, à domicile, on est parvenu à garder nos avances. On fait les bons choix, et ça fait la différence. »

L’apport de Lamar Stevens

J.B Bickerstaff s’est lui dit ravi d’avoir retrouvé une bonne assise défensive, alors que les Cavaliers pointent maintenant à la troisième place dans la ligue au « defensive rating » (108.7 points encaissés sur 100 possessions).

« Je nous ai trouvés bons [ce soir] » ajoutait le coach de Cleveland, avant de mettre en lumière, très justement, l’apport de Lamar Stevens dans ce domaine depuis maintenant six matchs dans le cinq majeur. « Il n’y a pas un duel qu’il ne juge pas favorable pour lui. Et dans les fins de matchs, quand il faut accélérer une dernière fois, aux côtés de gars comme Donovan [Mitchell] et Darius [Garland] qui peuvent créer pour eux et pour les autres, on a besoin d’un joueur qui puisse faire des stops. Il a trouvé sa place [avec les titulaires]. Le trio qu’il forme avec Jarrett [Allen] et Evan [Mobley] fait des dégâts en défense. On cherche encore le bon équilibre avec lui dans le cinq majeur, mais il s’en sort très bien jusqu’à maintenant. »

Puis le technicien de féliciter aussi l’autre aspect de ce succès retrouvé, l’attaque, très efficace avec 55% des tirs convertis contre Portland, et quatrième meilleure de la ligue sur l’ensemble de la saison (116.7 points marqués sur 100 possessions).

« J’ai aimé notre contrôle du tempo, le fait qu’on a joué à notre rythme. Je le répète, mais nos fin de matchs précédentes manquées nous ont servi de leçons. [Les Blazers], à la fin, ont fait un ‘run » pour revenir à -12 me semble-t-il. Mais nos gars n’ont pas paniqué, ils ont suivi le plan de jeu, et on a pu accroître à nouveau notre écart. On continue d’apprendre à bien finir nos matchs, mais ce soir, on a fait du bon boulot » conclut-il ainsi.

Prochain match, pour tenter de porter la série à cinq victoires ? Un duel au sommet de la conférence Est chez les Bucks, qui ont le même total de victoires (12), mais une défaite en moins…