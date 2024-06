Paolo Banchero sur le chemin du retour

Absent des parquets depuis sa blessure à la cheville gauche, le 7 novembre dernier face aux Rockets, Paolo Banchero a manqué les sept derniers matchs de son équipe du Magic.

Sur ces sept matchs, Orlando a cumulé trois victoires pour quatre défaites… De quoi attendre avec impatience le retour du fils prodigue, un retour qui se précise alors que Paolo Banchero a participé à l’entraînement d’hier en vue du match de vendredi contre Philly.

« Je me sens bien. C’était bon de revenir à l’entraînement, ça commençait à faire un moment », a souri le rookie sur le site du Magic. « J’ai fait beaucoup d’observation [ces dernières semaines], donc j’étais content de pouvoir être sur le terrain pour changer. »

En grande forme pour ses débuts, avec plus de 23 points, 8 rebonds et près de 4 passes par match, l’ancien Dukie est le favori pour le titre de meilleur débutant. Il a surtout hâte de pouvoir retrouver le jeu et aider son équipe à redresser la barre, elle qui figure dans les tréfonds de la conférence Est avec seulement 5 succès en 18 matchs…

« J’étais dans un bon rythme, c’est sûr. Je ressentais vraiment que je m’améliorais à chaque match et que j’apprenais énormément. Après chaque rencontre, je regarde beaucoup de vidéos avec les coachs et je sentais une progression graduelle. C’est vraiment frustrant d’avoir subi cette blessure en plein milieu de cette bonne dynamique. Mais j’ai hâte de revenir et de reprendre là où j’en étais resté. »

Outre Paolo Banchero, ce sont également Moe Wagner et Markelle Fultz, les grands blessés du Magic, qui étaient aussi présents lors de l’entraînement d’hier. Un signe positif, mais à prendre encore avec des pincettes, car ni l’intérieur allemand, ni le meneur américain ne devraient encore pouvoir effectuer leur retour de sitôt.

À la différence de Paolo Banchero qui, lui, pourrait revenir sinon ce vendredi, pourquoi pas pour la deuxième confrontation d’affilée face à Philly dimanche.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.