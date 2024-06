La toute première LeBron 20 avait été dévoilée au début de l’été dans un rose éclatant. C’est donc un retour aux sources pour Nike qui a opté pour un modèle à nouveau majoritairement rose.

La tige en mesh tricoté a été remplacée par du cuir. Quant aux logos « Swoosh » superposés, le premier est assorti d’un imprimé « fourrure animale » dans un style plutôt félin, le second en cuir gris. De là à imaginer un hommage à la panthère rose, il n’y a qu’un pas !

Plus d’infos à venir quant à la date de sortie de cette version originale de la LeBron 20.

