Damian Lillard frustré et blessé

Alors qu’il vivait une soirée très compliquée avec un vilain 2 sur 14 aux tirs, Damian Lillard a été contraint de quitter ses coéquipiers au milieu du 3e quart-temps dans la rencontre face au Jazz. Comme il y a un mois, c’est son mollet droit qui lui joue des tours. Même s’il assure que c’est moins sérieux que la première fois, il devait passer une IRM dans la nuit.

« En gros, je n’ai pas joué pendant 10 mois » a-t-il rappelé après la défaite des Blazers. « Je m’étais préparé à revenir et à jouer. Avant cela, j’avais manqué peut-être deux matches à cause d’une blessure au mollet. Aujourd’hui, je dois gérer ça et c’est frustrant. Surtout vu le début de saison qu’on réalise. Ce soir, j’ai ressenti une gêne sur un tir, et en revenant en défense, ça me tirait. Je ne voulais pas risque d’aggraver les choses, comme la dernière fois. »

« Ce n’est pas aussi sérieux que la première fois »

Depuis le début de saison, Lillard a manqué cinq rencontres complètes, et il n’en a pas terminé deux. Quand il joue et finit les matches, les Blazers affichent un très bon bilan de 7 victoires pour 2 défaites.

« La seule chose que je sais, c’est que ce n’est pas aussi sérieux que la première fois » insiste-t-il, alors qu’il a tout de même essayé de revenir en jeu. Mais le staff l’en a dissuadé. « Je me dois de respecter ce qu’ils me disent, et je ne peux pas faire l’idiot en voulant tout faire pour jouer, au risque de me blesser encore davantage. C’est difficile à accepter car je veux toujours jouer. Mais une fois que c’est fait, on ne peut rien y faire. »

Comme souvent, c’est le staff qui a donc le dernier mot, et comme les Blazers entament lundi un « road trip », on verra si Lillard accompagne le groupe ou s’il reste aux soins à Portland.