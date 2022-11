Il n’est pas le joueur le plus connu des années 1970-1980, ni la légende la plus citée, mais Elvin Hayes fait bien partie des 76 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Il va même connaître un honneur important vendredi soir : avoir son maillot retiré dans une seconde franchise.

Depuis novembre 1981, son numéro #11 n’est plus porté à Washington, et 41 ans plus tard, ce 18 novembre, son #44 va être retiré à Houston. On pourrait même préciser qu’il fait, en quelque sorte, le triplé puisque son #44 est déjà mis à l’honneur à l’université de Houston.

« C’est un des grands honneurs pour un joueur de basket, pour un athlète car peu parviennent à voir leur maillot retiré », explique l’ancien pivot à The Athletic. « On ne peut pas se lasser de vivre une telle cérémonie. On joue pour ça. Je ne pensais pas que ça pourrait se passer comme ça, voilà pourquoi c’est génial. Quand Tilman Fertitta est venu me voir pour m’annoncer ça, j’étais bouleversé. »

Elvin Hayes est effectivement un des joueurs préférés du propriétaire de la franchise. L’ancien intérieur a connu deux passages chez les Rockets, et toujours à la mauvaise époque. Il débarque dans les premières années de l’équipe, alors installée à San Diego, avant de partir pour Washington en 1972, puis de revenir après les Finals 1981, entre la fin de l’ère Moses Malone et le début de celle d’Hakeem Olajuwon.

C’est pourquoi le champion 1978 avec les Bullets n’a disputé que neuf petits matches de playoffs avec les Rockets. Mais en saison régulière, il reste un joueur important dans l’histoire de la franchise texane car il possède le 8e total de matches, le 5e de points et le 2e de rebonds.

« J’ai toujours adoré Houston. J’y suis allé à l’université, j’ai connu San Diego, Houston et c’est là que tout est arrivé. J’aimais vraiment Houston et j’aurais voulu rester, mais j’ai été transféré à Washington. Au fil des années, je peux aller partout dans cette ville ou à la salle des Rockets et être reconnu. C’est incroyable d’avoir mon numéro retiré ici. »

Cemented in Rockets history. The moment Elvin Hayes heard from @TilmanJFertitta that his jersey will hang in the rafters of the Toyota Center. pic.twitter.com/5B2kfXjLHQ — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 31, 2022