Domantas Sabonis marche sur les Warriors !

Après deux défaites rageantes face à Golden State et Steve Kerr, Mike Brown tient enfin sa première victoire face à son ancienne équipe. Les Kings ont tout fait pour « blitzer » Stephen Curry et forcer les autres Warriors à les battre. La stratégie a payé pour Sacramento.



Stephen Curry était pourtant parti sur les chapeaux de roues, avec 13 points dans le premier quart-temps, bien épaulé par le duo Andrew Wiggins – Jordan Poole, pour donner 15 points d’avance aux Warriors (39-24). L’entrée de Malik Monk change alors la donne. Les Kings provoquent 8 pertes de balle et un tir primé de l’arrière ponctue un 21-7 qui leur donne le contrôle des opérations. Ils rentrent aux vestiaires à +2 (66-64).

Les Splash Brothers, dont deux tirs coup sur coup de loin de Klay Thompson, remettent les Warriors devant dès les premières minutes de la deuxième mi-temps (78-72). La défense de Golden State prend toutefois l’eau dans la raquette face à Domantas Sabonis et au large sous les banderilles de Kevin Huerter qui donnent sept points d’avance aux Kings (98-91). Les Warriors se reprennent alors au meilleur moment et deux tirs primés de Stephen Curry et Klay Thompson inversent la tendance (113-110).

Avec quatre minutes à jouer, De’Aaron Fox se révolte. Il marque sept points de suite pour remettre les Kings devant (119-113). En peine d’adresse, les Warriors insistent toutefois de loin et laisse un énième rebond de Sabonis tuer leur dernier espoir. Si les Kings peuvent sourire, côté Warriors c’est toujours la soupe à la grimace.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout sauf Curry. Alors que le double MVP s’était baladé dans la défense des Kings la semaine dernière, avec 47 points, ses 13 points en premier quart temps ont fait craindre le pire aux fans de Sacramento. Mike Brown a alors sorti les grands moyens en essayant systématiquement de forcer Curry à lâcher le ballon en lui envoyant de nombreuses prises à deux. Résultat, la star des Warriors n’a pu prendre que 17 tirs et ses coéquipiers n’ont pas su le suppléer en fin de match, comme en atteste leur 2/11 à 3-points en dernier quart-temps.

– Le chantier de Domantas Sabonis. Pour la seizième fois de sa carrière, Sabonis franchit la barre des 20 points, 15 rebonds, et 5 passes décisives sur un match. Le Lituanien a été monstrueux avec 22 rebonds, 26 points, et 8 passes décisives pour poser son empreinte sur la rencontre. Que ce soit Draymond Green ou Kevon Looney, ils n’ont rien pu faire pour maintenir l’intérieur des Kings hors de la raquette.

– De’Aaron Fox répond de nouveau présent en fin de match. Ils avaient déjà été décisif la veille face aux Lakers en marquant les paniers qui avaient fait la différence. On se souvient qu’il avait ramené son équipe de nulle part contre Orlando, avant de marquer le buzzer beater pour la victoire. Cette nuit, Fox, discret pendant trois quart temps, a de nouveau pris les choses en mains en fin de match. Il a marqué 11 de ses 22 points en dernier quart-temps, dont un 7-0 personnel qui a mis les Kings devant pour de bon.

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Inarrêtable, Sabonis a noirci la feuille de statistique avec 26 points, 22 rebonds, et 8 passes soit l’une des performances les plus impressionnantes de cette jeune saison.

✅ DeAaron Fox. 22 points, 8 passes, 4 rebonds, mais surtout le leadership qui a fait la différence dans le money time pour offrir la victoire aux Kings.

✅ Stephen Curry. Malgré la bonne défense des Kings, Curry a tout de même marqué 27 points à 52% aux tirs, pour aller avec 6 rebonds et 4 passes.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier de Warriors confirme son bon passage du moment avec 26 points pour seconder Stephen Curry.

⛔ Jordan Poole – Klay Thompson. Les deux arrières ont terminé la rencontre à 12 sur 30 aux tirs et 6 ballons perdus, avec une sélection de tirs suspecte.

LA SUITE

Golden State (5-8) : les Warriors enchainent contre San Antonio dès cette nuit au Chase Center.

Sacramento (6-6): Les Kings reçoivent les Nets dans la nuit de mardi à mercredi.