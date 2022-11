Sam Hauser, la bonne surprise des Celtics

En inscrivant 24 points contre les Pistons, Sam Hauser a non seulement établi son record en carrière mais aussi confirmé sa belle forme des derniers jours. En effet, sur les quatre dernières sorties de Boston, l’ailier tourne à 13.5 points de moyenne.

C’est déjà très bien, surtout en seulement 20 minutes par match, mais c’est l’efficacité de son jeu qui est l’élément le plus frappant quand on entre dans le détail : 59% de réussite au shoot, 54% à 3-pts et aucun ballon perdu !

« Il ne manque rien », se réjouit Joe Mazzulla, qui appelle des systèmes pour lui, dans les colonnes de The Athletic. « Les gars qui shootent bien sont de bons poseurs d’écrans, donc je le mets en position avec d’autres joueurs qui peuvent créer des problèmes : Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Marcus Smart. L’avoir dans ces actions, c’est une difficulté de plus pour les défenses adverses. »

La justesse de son jeu (un ballon perdu après 161 minutes), son adresse, son côté opportuniste près du cercle sont autant de qualités qui ont permis à Sam Hauser de gagner sa place au sein du groupe des finalistes 2022. Il a déjà plus joué en onze matches, depuis un mois, que durant l’intégralité (26 matches joués) de la saison passée…

« Il faut montrer qu’on peut réussir des choses en match. Je pense que j’ai réussi jusqu’à maintenant », juge-t-il. « Petit à petit, j’ai mérité la confiance de Mazzulla. Je dois encore continuer pour gagner des minutes et avoir une place dans la rotation. Je suis de plus en plus à l’aise, parce je suis habitué à jouer avec Jaylen Brown ou Jayson Tatum. Je n’avais pas cette chance la saison passée, donc ces premiers matches sont énormes. »

Très adroit de loin, Sam Hauser peut désormais piéger les défenseurs, qui montent sur lui ou anticipent ses mouvements après les écrans, pour s’offrir des paniers faciles. Bien servi par un Jayson Tatum par exemple, il s’est illustré avec ses coupes contre Detroit.

« C’est mon shoot qui m’a aidé à devenir une menace plus dangereuse. Les défenses sont très occupées par ma présence à 3-pts, donc j’ai des opportunités en backdoor. Marquer des layups faciles, ça donne confiance ensuite quand il faut shooter de loin. »