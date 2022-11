Usman Garuba : « Il faut toujours être prêt, c’est la clé dans cette ligue »

Derrière Alperen Sengun au poste 5, Usman Garuba (20 ans, 2m03) fait partie des prospects intéressants à développer à Houston. Après une campagne intéressante avec l’Espagne au dernier Eurobasket, l’intérieur tâche de garder le cap, avec pour ligne de conduite de faire le maximum afin d’être prêt lorsqu’on fait appel à lui.

« Je dois être intense et faire ce que je sais faire afin de jouer comme je l’ai fait à l’Euro », a-t-il confié au Mundo Deportivo. « Ils m’ont dit que si je jouais comme je l’ai fait à l’EuroBasket, avec cette intensité, j’aurais des minutes et c’est ce que je fais, en essayant de tout donner sur le terrain, et de progresser ».

Des opportunités à saisir

Pour l’heure, il a déjà bénéficié de deux sorties à 25 minutes, face aux Bucks et aux Wolves, mais son temps de jeu évolue aussi selon le profil des oppositions.

Si la situation de ne pas savoir combien de temps il jouera d’un match à l’autre n’est pas évidente sur le plan mental, l’intéressé sait ce qu’il doit faire de son côté en attendant que les opportunités se présentent.

« Je dois me tenir prêt. Il y a notamment eu la blessure d’un coéquipier comme Bruno Fernando, qui joue plus cette année. Mais pendant la présaison, on m’a dit que ce ne serait pas comme l’année dernière, que j’allais avoir plus de minutes. C’était l’idée. Il faut être prêt pour tout, on ne peut pas lâcher parce qu’on ne joue pas, il faut être prêt quand on vous appelle, que ce soit pour 5, 10 ou 25 minutes. Il faut être prêt à aller sur le terrain et à contribuer, en marquant, en faisant des passes, en prenant des rebonds, en faisant beaucoup de choses. Dans cette ligue, il est essentiel de contribuer dans plusieurs domaines. Beaucoup de gens ont fait carrière grâce à ça et c’est mon objectif », a-t-il ajouté, citant Draymond Green comme sa référence en NBA.

Chaque chose en son temps. Sa saison rookie a été une première étape, l’Eurobasket remporté avec l’Espagne en a été une autre. Place à une nouvelle épreuve de sa jeune carrière, accrocher le bon wagon avec Houston.

« Tout se passe bien, je suis prêt, c’est ma situation actuelle. J’espère que dans quelques années, j’aurai une certaine constance en termes de minutes, mais je suis encore jeune, c’est normal, ça arrive dans beaucoup d’équipes avec beaucoup de jeunes. Nous sommes beaucoup de joueurs, jeunes, dont pas mal évoluent aux postes 4 et 5. Tout le monde ne peut pas jouer. Et le jour où je ne joue pas, il ne faut pas se décourager, mais encourager les autres, faire du cardio après le match et retrouver son meilleur niveau », a-t-il poursuivi. « Il y aura peut-être un jour où tu n’es pas censé jouer mais tu vas rentrer pour défendre sur un joueur en particulier. Il faut toujours être prêt, c’est la clé dans cette ligue. C’est quelque chose que j’ai appris l’année dernière. Parce qu’au début, j’étais frustré de ne pas jouer, ce qui est normal parce que je viens d’Europe. Mais ici, c’est différent, il faut s’y adapter ».