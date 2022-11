KJ Martin a (re)trouvé sa place chez les Rockets

Même si Jalen Green a terminé avec le plus gros total de points avec 34 unités, que Kevin Porter Jr. s’est approché du triple-double (17 points, 8 rebonds et 11 passes décisives) et que Alperen Sengun a fait sa loi dans la peinture (20 points, 10 rebonds), c’est pourtant bien KJ Martin, en sortie de banc, qui a été le Rocket le plus « valuable » lors de la victoire de Houston sur le parquet d’Orlando (134-127), dans la nuit de lundi à mardi.

Auteur de 21 points, 4 rebonds, 5 passes et 2 contres en 25 minutes, l’ailier remplaçant des Rockets a effectivement terminé la partie avec un +/- de +14, le meilleur de son équipe à l’issue de ce match.

Pour le fils de l’ancien intérieur des Nuggets, cette victoire, la deuxième seulement des Rockets, a en fait été plus largement le point culminant, dans cette jeune saison, de son renouveau dans le roster du club en reconstruction.

Un renouveau d’abord statistique, puisqu’il enregistre cette saison sa meilleure moyenne en carrière aux points (11.3), sur un temps de jeu qui n’a jamais été aussi élevé pour lui (25.3 minutes), mais aussi et surtout « personnel », puisqu’il a retrouvé le plaisir de jouer pour cette équipe des Rockets, après avoir voulu la quitter durant l’été, à cause de l’incertitude quant à son rôle suite aux recrutements, à la Draft, de Jabari Smith Jr. et Tari Eason sur son poste.

« Je suis un ‘connecteur’, quand l’attaque commence à stagner. Avec Coach Silas, on en parle souvent. De connecter tout le monde, aussi bien en attaque qu’en défense » expliquait-il alors.

« Je l’ai aimé des deux côtés du terrain. Il joue d’une telle sorte qu’il aide tout le monde à être plus à l’aise sur le terrain. Il a été un artisan important de notre victoire ce soir » ajoutait Stephen Silas, après le succès à Orlando.

« Je comprends où les gars sont supposés se trouver, et où je suis supposé me trouver, des deux côtés du terrain. Je change beaucoup en défense. Je peux aussi défendre sur un ailier, puis changer et me retrouver d’être sur un intérieur. Je fais en sorte d’être toujours dans les bons ‘spots’, d’aider mes coéquipiers. […] Peu importe ce que le coach a besoin que je fasse, je vais me donner à fond » conclut-il d’ailleurs.