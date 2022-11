Marcus Smart, le défenseur/créateur

Sans faire trop de bruit, les Celtics se hissent sur le podium de la conférence Est, et cette nuit, ils sont allés gagner à Memphis, dans une salle où les Grizzlies n’avaient pourtant pas encore perdu cette saison. Aux côtés d’un très bon Jayson Tatum, Marcus Smart signe son deuxième double-double de la saison avec 15 points et 12 passes décisives. Il en a déjà signé plus que sur toute la saison passée !

Le meilleur défenseur de la NBA a placé son équipe sur les bons rails en étant impliqué sur les seize premiers points de son équipe avec 10 points et 3 passes, et il a expliqué qu’il y avait un surplus de motivation en raison du « trash talking » d’un spectateur en bord de terrain.

« Il y avait un excité sur le bord du terrain qui est devenu dingue, et ça m’a donné un petit plus de motivation pour jouer mon meilleur basket possible » a-t-il confirmé. « J’ai simplement pris les tirs qu’ils m’ont laissé, et j’ai profité des ouvertures pour trouver mes coéquipiers. »

À l’arrivée, ça donne 12 passes décisives, à une unité de son record en carrière, et ça confirme que Marcus Smart n’a jamais fait autant de passes en carrière. Depuis cinq ans, sa moyenne de passes est en constante augmentation, et il tourne à 6.6 passes par match. Le plus intéressant, c’est qu’il ne perd que 1.7 ballon par match.

En NBA, ils ne sont que cinq à perdre aussi peu de ballons, tout en distribuant 6.6 passes et plus. Il s’agit de Chris Paul, Fred VanVleet, Mike Conley, Jalen Brunson et donc Marcus Smart.

Vingt-trois passes pour trois balles perdues en deux matches

« Il lit vraiment bien le jeu et c’est énorme pour nous » réagit Al Horford. « Quand il a besoin d’être agressif, il l’est. Quand il a besoin de faire circuler la balle, il le fait. Il fait du bon boulot pour trouver le bon équilibre. »

La progression de Marcus Smart comme meneur-gestionnaire soulage beaucoup Jaylen Brown, et Jayson Tatum. Ils ont moins à jouer en isolation, et ils peuvent se concentrer davantage sur le scoring et moins sur la création.

« Je trouve qu’il correspond parfaitement au rôle » estime Joe Mazzulla. « On possède trois très, très bons meneurs de jeu avec Malcolm Brogdon, Derrick White et donc Smart en fer de lance. Quand il a à coeur de s’occuper de la balle, c’est un créateur. Il met le ballon où il faut puis il fait le bon choix quand il va au cercle. Depuis deux matches, il fait un travail remarquable ».

Dans les chiffres, ça donne effectivement 23 passes distribuées en deux matches, contre Denver et New York. Il faut remonter à Rajon Rondo, en 2014, pour trouver trace d’un tel enchaînement de la part d’un meneur des Celtics.