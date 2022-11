Le syndicat des joueurs à la rescousse de Kyrie Irving ?

À chaque début de saison sa polémique pour Kyrie Irving. Après avoir fait le choix de ne pas se faire vacciner (ratant ainsi une grosse partie de la campagne) en 2021, le voilà désormais suspendu par les Nets pour avoir partagé un lien vers un film conspirationniste/antisémite. Le meneur a ensuite refusé de formuler des excuses claires, ne prenant pas non plus totalement ses distances avec la version la plus radicale de la théorie des « Black Hebrew Israelites ».

Comme Kyrie Irving n’a jamais répondu aux messages de Joe Tsai, la franchise de Brooklyn a décidé de frapper fort en suspendant son joueur star pour cinq matchs au minimum, le temps qu’il puisse former des excuses claires, mais aussi qu’il remplisse six conditions indispensables pour que son retour au jeu soit validé.

Vice-président du « NBPA », Jaylen Brown a déclaré au Boston Globe que le syndicat des joueurs allait faire appel au sujet de ces six commandements lors d’une réunion prévue ce mardi avec Adam Silver.

« J’ai échangé avec Kyrie, avec Adam, avec Tamika (Tremaglio, directrice du syndicat des joueurs) et à peu près tout le monde à propos de cette situation. Les conditions nécessaires à son retour sont nombreuses, et beaucoup de joueurs ont exprimé leur gêne vis-à-vis de ces conditions. C’était une violation de notre convention collective, nous n’avons pas à entrer dans les détails sur ce sujet. Mais je m’attends à ce que le syndicat fasse appel et j’attends de voir ce qui ressortira de cette réunion ce mardi », a-t-il expliqué.

Trouver un difficile équilibre

Jaylen Brown refuse de croire que Kyrie Irving soit antisémite. En tout cas, il explique qu’on ne peut pas le sanctionner aussi durement pour avoir partagé le lien d’un film, alors qu’il n’a rien exprimé lui-même d’antisémite.

« Il a fait une erreur. Il a posté quelque chose. Il n’y a pas eu de distinction. Peut-être qu’on peut aller de l’avant, mais les conditions qu’il doit remplir pour revenir, et je ne parle pas uniquement pour moi, mais avec beaucoup de joueurs que je représente en tant que vice-président, on n’était pas d’accord avec les termes imposés pour son retour. On attend cette réunion pour voir ce qui en ressort », a-t-il ajouté.

La suspension puis les conditions de retour visaient sans doute à afficher la fermeté de Brooklyn sur ce sujet. Il faut dire que la « borough » de New York est un lieu très marqué par les tensions entre populations noires et juives, avec notamment les terribles émeutes de Crown Heights en 1991. Jaylen Brown estime toutefois que le curseur est monté trop haut. Tout l’enjeu de la réunion prévue ce jour sera donc de trouver un juste équilibre.

« Je ne crois pas que Kyrie Irving soit antisémite », a poursuivi Jaylen Brown. « Je ne pense pas que les gens de nos instances dirigeantes pensent qu’il est antisémite. Il a commis une erreur. On sait, d’un point de vue extérieur, à quel point il est important de faire preuve de sensibilité pour ne pas tolérer les discours de haine et ne rien tolérer de cette nature. C’est la sensibilité à la sémantique qui entoure tout ça. On ne veut pas défendre quelqu’un et ainsi s’empêcher de condamner les discours de haine, mais je ne crois pas que Kyrie Irving soit antisémite. Et j’espère que la NBA pense la même chose ».

Le problème, c’est justement le flou autour des réelles convictions de Kyrie Irving. Mais pour Jaylen Brown, on ne peut pas punir aussi durement son ancien coéquipier pour un simple lien sur Twitter.

« Il existe une distinction intéressante entre les mots et un lien posté une plateforme sans commentaire », conclut ainsi Jaylen Brown. « Certaines personnes diront qu’il n’y a pas de différence et d’autres diront qu’il y a une différence. Il n’y a aucun langage spécifique dans notre accord collectif. Il n’y a pas de règles contre cela. C’est un territoire inexploré pour tout le monde, et tout le monde essaie de comprendre la différence entre les deux. »