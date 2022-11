Les Cavs piqués au vif à la mi-temps

Les Cavs peuvent désormais regarder LeBron James dans les yeux. Le King restait sur cinq victoires consécutives avec le maillot des Lakers face à sa franchise de cœur. Mais la donne a changé et Cleveland concrétise aujourd’hui son retour aux affaires avec sa 8e victoire de suite pour signer un début de saison presque parfait.

Cette nuit sur le parquet des Californiens, les troupes de JB Bickerstaff ont mis une mi-temps avant de retrouver leur jeu et de l’emporter 114 à 100.

« Un match dure 48 minutes et j’avais bon espoir qu’à un moment donné, les choses allaient se mettre en place. C’est ce qui s’est passé en deuxième mi-temps », a simplement confié le coach, ravi de la réaction de son équipe.

JB Bickerstaff en leader du vestiaire

Le discours de la pause basé sur la défense après avoir encaissé 64 points en première mi-temps, n’a pas tardé à avoir l’effet escompté. Cleveland est en effet reparti sur un cinglant 13-2 mené par un trio Mitchell-Mobley-Allen incisif. Les Cavs ont ensuite poursuivi sur leur lancée, refaisant le même coup en début de quatrième quart-temps avec un 15-5 afin de pouvoir tranquillement filer vers la victoire.

« Nos gars croient en notre défense et savent que lorsqu’on fait appel à chacun d’entre eux, on peut enchaîner les stops. C’est l’affaire de cinq gars que de protéger la peinture. À la mi-temps, on leur a dit : ‘S’ils nous battent en inscrivant des paniers à 3-points contestés, ce sera de la faute du staff. Mais s’ils nous battent en scorant dans la peinture, ce sera la faute de tout le monde’. Ils ont pris ce message à cœur », a-t-il ajouté.

Depuis le début de saison, le staff de JB Bickerstaff a visiblement su trouver les mots pour remotiver ses troupes, avec encore une fois le duo Garland-Mitchell à la baguette (24 et 33 points) pour faire le job en attaque, et une défense qui a su hausser son niveau dans les moments critiques cette nuit.

« Je ne sais pas comment il fait, mais il nous rentre dedans et on prend ses discours qui nous piquent au vif. On l’écoute, on essaie d’exécuter ce qu’il nous dit en deuxième mi-temps. C’est lui qui dirige tout ça. Il élabore tous les plans de jeu. Il s’occupe de toutes les stratégies, et en connaît les spécificités. On essaie de l’écouter. On va continuer à le suivre », a reconnu Darius Garland.

Et maintenant, les Clippers

En plus de continuer à prendre de précieuses victoires, les Cavs peuvent aborder la suite de la saison avec appétit au regard de leur marge de progression.

«En première mi-temps, c’était attaque, attaque, attaque. Il y aura toujours des moments comme ça. Mais on avait l’impression de les laisser faire ce qu’ils voulaient. On ne leur a pas dicté notre tempo. À la mi-temps, on a eu cette discussion et lorsqu’on est revenus, on a donné le ton sur le plan défensif. Résultat, ils ont marqué 36 points en deuxième mi-temps. C’est l’équipe que nous pouvons être. Il faut juste continuer à s’en inspirer et avoir deux mi-temps comme ça », a poursuivi Donovan Mitchell, gros plus de ce début de saison.

Prochains adversaires de Cleveland dès ce soir, les Clippers sont prévenus.