Covid-19 : Bradley Beal encore une fois en quarantaine

Alors que Rudy Gobert est reparti en quarantaine après avoir attrapé une troisième fois le Covid-19, Bradley Beal le suit. Il faut dire que l’arrière des Wizards est un habitué…

Ayant multiplié les passages dans les fameux « health and safety protocols » avant de se faire vacciner, Bradley Beal avait déjà raté les JO de Tokyo à cause du Covid-19. Un virus dont l’ombre ne le quitte pas, puisqu’il avait encore été placé à l’isolement en présaison, avant finalement d’en ressortir deux jours plus tard.

Il souffrait à l’époque d’un simple rhume, mais un faux positif avait poussé la NBA à être prudente.

Washington vient en tout cas d’annoncer que Bradley Beal venait de retourner à l’isolement, et qu’il ne serait pas disponible la nuit prochaine, à Memphis. Reste à voir si c’est un nouveau « faux positif »…