Le MVP de la nuit | Le retour triomphant de De’Aaron Fox

Absent face à Miami, au match précédent, De’Aaron Fox était de retour pour les Kings et on peut dire qu’il ne s’est pas raté. Avec 37 points à 14/24 au tir, 5 rebonds et 3 passes, il a ainsi fait très mal à la défense du Magic.

Surtout, il a réussi un 3-points du logo pour tuer le match, au buzzer, et en prolongation !

« J’ai juste essayé de me placer le plus possible dans l’axe du panier, et de déclencher » a-t-il tranquillement détaillé après la rencontre, sur son tir décisif. « J’ai bien senti le tir, et c’est finalement rentré dedans. »

Outre ce « buzzer beater » très loin, on retiendra aussi son tir avec la planche à la fin du quatrième quart-temps, alors que sa mauvaise passe pour Domantas Sabonis avait failli faire perdre le ballon aux Kings. Mais De’Aaron Fox a profité de la naïveté de Bol Bol pour récupérer le cuir, sauvé par son coéquipier lituanien, et placer ce tir précieux.

Globalement, le meneur a beaucoup utilisé la naïveté du fils de Manute dans les instants décisifs du match, l’attaquant sans relâche pour s’offrir de bons tirs dans les moments décisifs de la rencontre.