Evan Fournier perd sa place de titulaire

Très moyen depuis le début de saison, Evan Fournier n’était pas titulaire cette nuit, et c’était une première cette saison. Le Français est fâché avec son shoot, et Tom Thibodeau avait choisi de faire débuter Quentin Grimes, tout juste de retour de blessure. La saison passée, le coach des Knicks avait attendu le 20e match de la saison pour modifier son cinq de départ. Cette fois, il a réagi dès le 8e match, et alors que Quentin Grimes n’avait que quelques minutes dans les jambes.

« On n’avait pas eu l’occasion de voir Quentin comme titulaire en présaison » se justifie Tom Thibodeau. « On va évaluer ça, et ça nous donne une opportunité de le faire maintenant. »

Franchement, même si les Knicks ont gagné à Philadelphie, on ne peut pas dire que l’expérience ait été franchement concluante. Quentin Grimes inscrit 2 points en 15 minutes, et termine avec un +/- de -20. Même bilan pour Evan Fournier avec 2 points en 14 minutes.

Deux faillites individuelles qui profitent à Cam Reddish, qui inscrit 11 points à 100% aux tirs en 15 minutes.

« On veut juste voir ce que ça donne, et voir si ça va nous aider dans certains secteurs »

« Il n’y a rien de gravé dans le marbre. Ce sera du match par match, pour avoir un aperçu avec des joueurs différents » assure Tom Thibodeau. « Il faut faire en sorte de tout étudier, et c’est difficile de pointer du doigt un groupe en particulier (à propos des difficultés en défense). »

Le poste d’arrière-shooteur est donc considéré comme le maillon faible du cinq de départ, et plus que de l’adresse à 3-points, Tom Thibodeau semble rechercher de la défense. « On veut juste voir ce que ça donne, et voir si ça va nous aider dans certains secteurs » répète-t-il.

Une chose est sûre, il a beaucoup apprécié la prestation de Cam Reddish, notamment pour sa défense sur Tyrese Maxey dans le quatrième quart-temps. « Il a été très bon. Il s’est battu, il y a son envergure, il court, il bouge sans ballon… Il a réalisé beaucoup de bonnes actions » énumère Tom Thibodeau.

Un Cad Reddish qui a ciré le banc pendant 17 minutes en deuxième mi-temps, avant que Tom Thibodeau ne fasse appel à lui… Un « coaching » gagnant puisque les Knicks étaient menés de 10 points à son entrée en jeu, et ils vont s’imposer de deux petits points.