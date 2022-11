Becky Hammon devient consultante pour ESPN

Toujours placée mais jamais gagnante quand un poste de coach se libérait en NBA, Becky Hammon avait donc déserté la Grande Ligue pour se tourner vers la WNBA. Une excellente décision puisqu’elle a fait coupe double : le trophée de « Coach Of The Year » et le titre avec les Las Vegas Aces. Une douce revanche dès sa première saison.

Mais l’ancienne assistante de Gregg Popovich à San Antonio ne va pas rester bien longtemps loin de la NBA puisqu’on a effectivement appris qu’elle devenait consultante pour ESPN, à partir du mois de décembre.

La coach de l’année 2022 participera aux émissions « Get Up », « First Take », « SportsCenter » et « NBA Today ». Elle sera donc un deuxième visage de la WNBA à la télévision nationale pour parler de la NBA après Candace Parker, qu’on peut apercevoir sur TNT, aux côtés de Shaquille O’Neal sur le plateau de « Inside The NBA ».

