La Zion 2 aura aussi sa version « Pelicans »

Comme pour la Zion 1, Jordan Brand a concocté un coloris spécial « Pelicans » pour la Zion 2. Après un coloris bleu foncé et blanc nacré, c’est cette fois une association en bleu, blanc et rouge parfois utilisée par les Pelicans sur leurs maillots qui a été choisie.

On trouve cette fois une tige aux accents blanc-beige, complétée par des touches de bleu et de rouge, sur la languette, au niveau du col et du talon. Les finitions des logos laissent apparaître du doré. L’ensemble repose sur une semelle extérieure marron.

Le coloris « Pelicans » de la Zion 2 pourrait sortir le 17 novembre prochain aux Etats-Unis.

(Via SneakerNews)

—

